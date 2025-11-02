Colônia goleia Hamburgo (4-1) no Alemão e entra na zona das copas europeias
O Colônia subiu para a sexta posição, a última do Campeonato Alemão que dá vaga nas copas europeias, ao golear o Hamburgo por 4 a 1 neste domingo (2), pela 9ª rodada.
Ragnar Ache abriu o placar aos 25 minutos para o Colônia, que ampliou no início do segundo tempo com Florian Kainz (48'), antes do Hamburgo diminuir com Jean-Luc Dompé (61').
O jogo chegou à reta final com muita emoção, mas as expulsões de Immanuel Pherai (80') e Fabio Vieira (83'), ambos por receberem o segundo cartão amarelo, deixaram o Hamburgo com nove jogadores e em apuros nos últimos minutos.
Aproveitando a superioridade numérica, o Colônia garantiu a vitória com mais dois gols nos acréscimos, marcados por Said El Mala (90'+4) e Jakub Kaminski (90'+9).
Em sexto na tabela, o Colônia ocupa a posição que o levaria para a Liga Conferência da próxima temporada, enquanto o Hamburgo, clube histórico que voltou à primeira divisão alemã depois de sete anos, é o 13º colocado.
A 9ª rodada do Campeonato Alemão termina ainda neste domingo com o duelo entre Wolfsburg (12º) e Hoffenheim (8º).
No sábado, o líder invicto Bayern de Munique venceu o Bayer Leverkusen por 3 a 0 e conseguiu sua nona vitória em nove jogos para somar 27 pontos, cinco à frente do RB Leipzig (2º), que pouco antes derrotou o Stuttgart (4º) por 3 a 1.
-- Jogos da 9ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação:
- Sexta-feira:
Augsburg - Borussia Dortmund 0 - 1
- Sábado:
Union Berlin - Freiburg 0 - 0
St Pauli - B. Mönchengladbach 0 - 4
Heidenheim - Eintracht Frankfurt 1 - 1
RB Leipzig - Stuttgart 3 - 1
Mainz - Werder Bremen 1 - 1
B. de Munique - B. Leverkusen 3 - 0
- Domingo:
Colônia - Hamburgo 4 - 1
(13h30) Wolfsburg - Hoffenheim
Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG
1. Bayern de Munique 27 9 9 0 0 33 4 29
2. RB Leipzig 22 9 7 1 1 19 10 9
3. Borussia Dortmund 20 9 6 2 1 15 6 9
4. Stuttgart 18 9 6 0 3 14 10 4
5. Bayer Leverkusen 17 9 5 2 2 18 14 4
6. Colônia 14 9 4 2 3 16 12 4
7. Eintracht Frankfurt 14 9 4 2 3 22 19 3
8. Hoffenheim 13 8 4 1 3 15 13 2
9. Werder Bremen 12 9 3 3 3 13 17 -4
10. Union Berlin 11 9 3 2 4 11 15 -4
11. Freiburg 10 9 2 4 3 11 13 -2
12. Wolfsburg 8 8 2 2 4 9 13 -4
13. Hamburgo 8 9 2 2 5 8 15 -7
14. Augsburg 7 9 2 1 6 12 21 -9
15. St Pauli 7 9 2 1 6 8 18 -10
16. B. Mönchengladbach 6 9 1 3 5 10 18 -8
17. Mainz 5 9 1 2 6 10 17 -7
18. Heidenheim 5 9 1 2 6 8 17 -9
