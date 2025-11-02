Colônia goleia Hamburgo (4-1) no Alemão e entra na zona das copas europeias

O Colônia subiu para a sexta posição, a última do Campeonato Alemão que dá vaga nas copas europeias, ao golear o Hamburgo por 4 a 1 neste domingo (2), pela 9ª rodada. Ragnar Ache abriu o placar aos 25 minutos para o Colônia, que ampliou no início do segundo tempo com Florian Kainz (48'), antes do Hamburgo diminuir com Jean-Luc Dompé (61').

O jogo chegou à reta final com muita emoção, mas as expulsões de Immanuel Pherai (80') e Fabio Vieira (83'), ambos por receberem o segundo cartão amarelo, deixaram o Hamburgo com nove jogadores e em apuros nos últimos minutos. Aproveitando a superioridade numérica, o Colônia garantiu a vitória com mais dois gols nos acréscimos, marcados por Said El Mala (90'+4) e Jakub Kaminski (90'+9). Em sexto na tabela, o Colônia ocupa a posição que o levaria para a Liga Conferência da próxima temporada, enquanto o Hamburgo, clube histórico que voltou à primeira divisão alemã depois de sete anos, é o 13º colocado. A 9ª rodada do Campeonato Alemão termina ainda neste domingo com o duelo entre Wolfsburg (12º) e Hoffenheim (8º).

No sábado, o líder invicto Bayern de Munique venceu o Bayer Leverkusen por 3 a 0 e conseguiu sua nona vitória em nove jogos para somar 27 pontos, cinco à frente do RB Leipzig (2º), que pouco antes derrotou o Stuttgart (4º) por 3 a 1. -- Jogos da 9ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira: Augsburg - Borussia Dortmund 0 - 1

- Sábado: Union Berlin - Freiburg 0 - 0 St Pauli - B. Mönchengladbach 0 - 4