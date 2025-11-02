Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Colônia goleia Hamburgo (4-1) no Alemão e entra na zona das copas europeias

Autor AFP
Tipo Notícia

O Colônia subiu para a sexta posição, a última do Campeonato Alemão que dá vaga nas copas europeias, ao golear o Hamburgo por 4 a 1 neste domingo (2), pela 9ª rodada.

Ragnar Ache abriu o placar aos 25 minutos para o Colônia, que ampliou no início do segundo tempo com Florian Kainz (48'), antes do Hamburgo diminuir com Jean-Luc Dompé (61').

O jogo chegou à reta final com muita emoção, mas as expulsões de Immanuel Pherai (80') e Fabio Vieira (83'), ambos por receberem o segundo cartão amarelo, deixaram o Hamburgo com nove jogadores e em apuros nos últimos minutos.

Aproveitando a superioridade numérica, o Colônia garantiu a vitória com mais dois gols nos acréscimos, marcados por Said El Mala (90'+4) e Jakub Kaminski (90'+9).

Em sexto na tabela, o Colônia ocupa a posição que o levaria para a Liga Conferência da próxima temporada, enquanto o Hamburgo, clube histórico que voltou à primeira divisão alemã depois de sete anos, é o 13º colocado.

A 9ª rodada do Campeonato Alemão termina ainda neste domingo com o duelo entre Wolfsburg (12º) e Hoffenheim (8º).

No sábado, o líder invicto Bayern de Munique venceu o Bayer Leverkusen por 3 a 0 e conseguiu sua nona vitória em nove jogos para somar 27 pontos, cinco à frente do RB Leipzig (2º), que pouco antes derrotou o Stuttgart (4º) por 3 a 1.

-- Jogos da 9ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação:

  

   - Sexta-feira:

   Augsburg - Borussia Dortmund        0 - 1

  

   - Sábado:

   Union Berlin - Freiburg             0 - 0

   St Pauli - B. Mönchengladbach       0 - 4

   Heidenheim - Eintracht Frankfurt    1 - 1

   RB Leipzig - Stuttgart              3 - 1

   Mainz - Werder Bremen               1 - 1

   B. de Munique - B. Leverkusen       3 - 0

  

   - Domingo:

   Colônia - Hamburgo                  4 - 1

   (13h30) Wolfsburg - Hoffenheim             

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Bayern de Munique       27   9   9   0   0  33   4  29

    2. RB Leipzig              22   9   7   1   1  19  10   9

    3. Borussia Dortmund       20   9   6   2   1  15   6   9

    4. Stuttgart               18   9   6   0   3  14  10   4

    5. Bayer Leverkusen        17   9   5   2   2  18  14   4

    6. Colônia                 14   9   4   2   3  16  12   4

    7. Eintracht Frankfurt     14   9   4   2   3  22  19   3

    8. Hoffenheim              13   8   4   1   3  15  13   2

    9. Werder Bremen           12   9   3   3   3  13  17  -4

   10. Union Berlin            11   9   3   2   4  11  15  -4

   11. Freiburg                10   9   2   4   3  11  13  -2

   12. Wolfsburg                8   8   2   2   4   9  13  -4

   13. Hamburgo                 8   9   2   2   5   8  15  -7

   14. Augsburg                 7   9   2   1   6  12  21  -9

   15. St Pauli                 7   9   2   1   6   8  18 -10

   16. B. Mönchengladbach       6   9   1   3   5  10  18  -8

   17. Mainz                    5   9   1   2   6  10  17  -7

   18. Heidenheim               5   9   1   2   6   8  17  -9

