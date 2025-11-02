Centro supera ultradireita em eleição apertada na Holanda

D66 e PVV devem conquistar 26 cadeiras cada no Parlamento, mas centristas obtiveram número maior de votos e ficarão responsáveis por montar um novo governo.A sigla holandesa de ultradireita Partido da Liberdade (PVV) e a centrista D66 seguiam empatadas nas eleições legislativas da Holanda nesta sexta-feira (31/10), ambas com projeção de conquistar 26 das 150 cadeiras da Câmara Baixa do Parlamento. Um eventual empate nunca ocorreu em eleições anteriores na Holanda. Contudo, apesar de saírem do pleito com bancadas idênticas, o D66 lidera a apuração por 15 mil votos, uma diferença que a ultradireita não poderá mais ultrapassar, segundo a agência de notícias holandesa ANP. Com a vitória apertada, o Parlamento deve atribuir ao D66 a responsabilidade de formar um novo governo. O líder centrista Rob Jetten, do D66, disse estar "muito confiante" em conseguir formar um governo após o desempenho já considerado histórico de seu partido no pleito, que quase triplicou seu tamanho. Já a ultradireita de Geert Wilders, conhecido como o "Trump holandês", perdeu força e poder de barganha para compor o futuro governo. O partido mantinha a maior bancada do Parlamento holandês, com 37 representantes, mas perdeu força nos últimos dois anos. O resultado foi "uma mensagem muito forte dos eleitores holandeses de que eles querem que forças políticas positivas no centro trabalhem juntas", afirmou Jetten a jornalistas. Ultradireita isolada no Parlamento Apesar do otimismo de Jetten, o empate deve atrasar a formação de uma nova coalizão. O governo do primeiro-ministro independente Dick Schoof colapsou em junho após Wilders retirar o PVV da coalizão, criticando o premiê por não adotar medidas mais rígidas para conter a imigração. A coalizão de Schoof havia sido formada após meses de negociação entre a eleição de novembro de 2023 e sua posse em julho de 2024. Apesar da vitória do PVV naquela ocasião, outros partidos só aceitaram formar um governo depois que Wilders renunciou a assumir cargos no Executivo. Desta vez, os principais partidos tradicionais holandeses descartaram qualquer acordo com Wilders, deixando-o sem caminho viável para alcançar uma maioria. A inédita ascensão do D66 exigirá que Jetten busque apoio de diversas siglas para formar um governo. Negociações devem levar meses Se conseguir negociar uma coalizão, Jetten, de 38 anos, pode se tornar o primeiro premiê abertamente gay e o mais jovem da história da Holanda. O processo, que normalmente leva meses, tende a ser complexo em um Parlamento altamente fragmentado. Durante a campanha, Jetten foi além dos temas tradicionais do D66 – mudanças climáticas e educação – e se envolveu nos polêmicos debates sobre imigração e a crise habitacional, atraindo eleitores que antes se inclinavam para partidos de direita. A contagem dos votos deve continuar até o início da próxima semana, e os líderes partidários só se reunirão na próxima terça-feira para discutir os próximos passos, informou um porta-voz do Parlamento. A eleição também foi vista como um teste sobre o crescimento da ultradireita na Europa. Apesar do recuo do PVV, a votação mostra que partidos desse espectro político mantêm influência, especialmente em um cenário cada vez mais fragmentado. gq (Reuters, AP)