Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ataques russos na madrugada deixam ao menos seis mortos na Ucrânia

Ataques russos na madrugada deixam ao menos seis mortos na Ucrânia

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Seis pessoas, incluindo duas crianças, morreram na madrugada deste domingo (2) na Ucrânia em diversos ataques com mísseis e drones russos, segundo fontes judiciais. 

"As forças russas atacaram as regiões de Dnipro (leste) e Odessa (sul). Seis pessoas foram mortas, incluindo duas crianças", informou a Procuradoria-Geral da Ucrânia no Telegram. 

As crianças tinham 11 e 14 anos, de acordo com o comissário de direitos humanos da Ucrânia, Dmytro Lubinets. 

Na região de Zaporizhzhia (sul), outro ataque russo deixou aproximadamente 58 mil residências sem energia, afirmou o governador Ivan Fedorov. 

As tropas russas, cuja ofensiva começou há quase quatro anos, atacam a infraestrutura elétrica da Ucrânia todos os invernos desde 2022, causando apagões. 

Segundo uma análise da AFP com base em dados ucranianos, a Rússia lançou mais mísseis contra a Ucrânia em outubro do que em qualquer outro mês desde pelo menos o início de 2023. Esses ataques foram noturnos e visaram principalmente a rede elétrica. 

Especificamente, as forças russas lançaram 270 mísseis contra o país em outubro, um aumento de 46% em comparação com setembro, segundo uma análise de dados publicados diariamente pela força aérea ucraniana.

bur-cad/thm/pc/sag/aa

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

rússia ucrânia

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar