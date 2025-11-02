Ataque a trem na Inglaterra: polícia afirma ter descartado motivação 'terrorista'

A polícia afirmou, neste domingo (2), que, nesta etapa, descarta uma motivação terrorista após o ataque com faca que deixou pelo menos dez pessoas feridas, nove delas em estado grave, no dia anterior em um trem perto de Cambridge, na Inglaterra, e pelo qual dois suspeitos foram presos.

"Neste momento, não há nada que sugira que este tenha sido um incidente terrorista", disse o superintendente da Polícia de Transportes britânica, John Lovelace, em uma breve coletiva de imprensa.