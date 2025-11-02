Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Amazônia registra menor desmatamento em 11 anos

Amazônia registra menor desmatamento em 11 anos

Autor DW
Autor
DW Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O bioma registrou 5.796 km² de perda florestal entre 2024 e 2025, uma redução de 11%. Este é a terceira menor área desmatada desde o início da série histórica, em 1988.O desmatamento na Amazônia totalizou 5.796 km² entre agosto de 2024 e julho de 2025, o que representa uma redução de 11% em comparação com o período anterior. Trata-se da terceira menor área anual desmatada desde o início da série histórica, em 1988, e a mais baixa registrado desde 2014. As informações foram divulgadas nesta quinta-feira (30/10) pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança Climática (MMA) com base em dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Este é o terceiro ano consecutivo de queda no desmatamento na Amazônia Legal. Em 2022, por exemplo, foram derrubados 12,7 mil km² de floresta. Resultados inferiores a esse patamar só haviam sido registrados de 2011 a 2012 e 2013 a 2014, quando o bioma perdeu menos de 5 mil km² por ano de vegetação nativa. Se considerado apenas o primeiro semestre de 2025, porém, a tendência foi reversa, com crescimento no desmatamento registrado na Amazônia. Incêndios florestais impulsionam desmatamento Os estados que mais contribuíram com o desmatamento entre 2024 e 2025 foram o Pará, Mato Grosso e Amazonas, que responderam, juntos, por 80% de todo do total de floresta derrubada na Amazônia Legal. O Tocantins, que possui uma área de floresta menor que outros estados, registrou a maior queda proporcional, com 62%. O Amapá teve uma redução de 42% e Roraima, 37%. Apesar do avanço, incêndios florestais recorde que atingiram o Brasil em 2024 contribuíram para grandes perdas de floresta primária no país. "Ainda que exista uma queda do desmatamento, uma coisa que chama atenção é o incremento da área desmatada por degradação progressiva, com grandes incêndios florestais que chegam a levar a floresta ao colapso", afirmou o coordenador do Programa BiomasBR do Inpe, Cláudio Almeida. Ele destaca, por exemplo, que o Mato Grosso, estado bastante afetado por incêndios no período, registrou aumento de 25% no desmatamento. Cerrado também reduz desmatamento Já no Cerrado, a redução foi de 11,49%. Mais de 7,2 mil km² foram desmatados no bioma, que registrou seu segundo ano consecutivo de queda no índice, após cinco de alta. Dados do Inpe mostram que o maior percentual de desmatamento ocorreu na área do Matopiba – região de fronteira do agronegócio que abrange os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Juntos, eles responderam por 78% de toda a área desmatada no bioma. Os maiores desmatadores foram o Maranhão, que responde por 28% de toda a perda florestal; Tocantins, com 21%; Piauí, com 19% e a Bahia, com 11%. Marina Silva endossa desmatamento zero até 2030 A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, disse que os dados mostram o compromisso do governo com a agenda ambiental de desmatamento zero até o ano de 2030. "A redução do desmatamento na Amazônia pelo terceiro ano consecutivo nesta gestão e no Cerrado pelo segundo ciclo seguido é a confirmação de que a agenda ambiental é prioritária e transversal", afirmou, "Isso é fundamental para que o país contribua ao enfrentamento à mudança do clima a nível global, o que beneficia diretamente a vida dos brasileiros e brasileiras, que já enfrentam, em diferentes medidas, os impactos crescentes do aquecimento global em forma de eventos extremos, por exemplo", disse a ministra. Segundo ela, combater o desmatamento e proteger o meio ambiente são condicionantes para que o Brasil alcance o desenvolvimento econômico em bases sustentáveis. À DW, o líder Mudanças Climáticas do WWF-Brasil, Alexandre Prado, afirmou que os dados são resultado da retomada de planos nacionais de combate ao desmatamento. "Depois de anos de retrocesso, o Brasil volta a trilhar uma trajetória de liderança ambiental e demonstra que é possível combinar desenvolvimento econômico com proteção dos biomas. É importante que o setor privado acompanhe esse movimento, avançando na implementação de compromissos reais de desmatamento zero em suas cadeias produtivas", disse. Petróleo ameaça diplomácia climática brasileira O anúncio ocorre dias antes do início da30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP30), em Belém, e dá força à meta do governo brasileiro de zerar o desmatamento até 2030. Contudo, segundo relatório da organização Forest Declaration Assessment, o Brasil está atrasado no cumprimento de metas assumidas no Acordo de Paris, como o de reflorestar 12 milhões de hectares de mata nativa. Além disso, apesar de se propor como liderança climática, o país sofre críticas por avançar com planos para explorar petróleo na Foz do Rio Amazonas. gq (Agência Brasil, OTS)

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar