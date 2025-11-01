Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Vários feridos e dois detidos por ataque com arma branca em trem na Inglaterra

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A polícia britânica anunciou que um ataque com arma branca a bordo de um trem, neste sábado (1º), na região de Cambridge, no leste da Inglaterra, deixou vários feridos, e informou que duas pessoas foram presas.

"Neste momento estamos respondendo a um incidente em um trem com destino a Huntingdon, no qual várias pessoas foram esfaqueadas", declarou a polícia britânica de transportes no X, acrescentando que "duas pessoas foram detidas".

aks/jj/hgs/db/ic

