Trump ordena Defesa dos EUA para preparar uma possível ação militar na Nigéria

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ordenou o Departamento de Defesa dos EUA para se "preparar para uma possível ação militar" na Nigéria, caso o governo nigeriano continue a "permitir o assassínio de cristãos".

A declaração ocorreu depois que o presidente nigeriano, Bola Ahmed Tinubu, reagiu às declarações de Trump de que a Nigéria "é um país de preocupação especial" por supostamente não conter a perseguição a cristãos.