Trump ordena Defesa dos EUA para preparar uma possível ação militar na Nigéria

Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ordenou o Departamento de Defesa dos EUA para se "preparar para uma possível ação militar" na Nigéria, caso o governo nigeriano continue a "permitir o assassínio de cristãos".

A declaração ocorreu depois que o presidente nigeriano, Bola Ahmed Tinubu, reagiu às declarações de Trump de que a Nigéria "é um país de preocupação especial" por supostamente não conter a perseguição a cristãos.

"Se o governo nigeriano continuar permitindo o assassinato de cristãos, os EUA suspenderão imediatamente toda a ajuda e assistência à Nigéria e poderão muito bem invadir esse país agora desonrado, com armas em punho, para eliminar completamente os terroristas islâmicos que estão cometendo essas atrocidades horríveis", escreveu Trump, na Truth Social.

EUA TRUMP

