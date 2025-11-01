Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Swiatek estreia no WTA Finals com vitória esmagadora sobre Madison Keys

Tipo Notícia

A tenista polonesa Iga Swiatek, número 2 do mundo, estreou no WTA Finals com o pé direito, atropelando a americana Madison Keys (N.7) neste sábado (1º), em Riad.

Swiatek selou a vitória em 2 sets a 0, com parciais de 6-1 e 6-2, em apenas uma hora de jogo.

Com o resultado, a polonesa de 25 anos, que já foi campeã do Finals em 2023, assume a liderança do grupo "Serena Williams" da competição, antes do duelo entre a cazaque Elena Rybakina (N.6) e a americana Amanda Anisimova (N.4), ainda neste sábado.

Muito sólida no serviço, Swiatek conseguiu duas quebras para fechar o primeiro set sem muitas dificuldades.

Keys reagiu na segunda parcial e, depois de aproveitar erros não forçados da polonesa, devolveu imediatamente a quebra que sofreu no primeiro game para empatar em 1-1.

Mas a americana de 30 anos teve o serviço quebrado outras duas vezes e acabou derrotada no terceiro match point de Swiatek.

