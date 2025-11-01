Sinner vence Zverev e vai enfrentar Auger-Aliassime na final do Masters 1000 de Paris

O tenista italiano Jannik Sinner, número 2 do mundo, se classificou para a final do Masters 1000 de Paris ao atropelar neste sábado o alemão Alexander Zverev (N.3), atual campeão do torneio. Sem grandes dificuldades, Sinner fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-0 e 6-1, em pouco mais de uma hora na La Défense Arena.

Com quatro títulos em 2025, dois deles de Grand Slam (Aberto da Austrália e Wimbledon), o italiano de 24 anos vai à sua nona final na temporada e disputará o troféu com o canadense Felix Auger-Aliassime (N.10), que na outra semifinal bateu o cazaque Alexander Bublik (N.16). Sinner vem fazendo a melhor campanha de sua carreira no Masters 1000 de Paris, e a confirmação veio com a grande atuação contra Zverev. - A uma vitória do número 1 - Depois do 'pneu' de Sinner no primeiro set em apenas 30 minutos, a segunda parcial começou com um 1-1, mas o italiano não deu brecha para Zverev, que sofria com o desgaste desde a semifinal contra o russo Daniil Medvedev, e venceu cinco games consecutivos para selar a vitória em um jogo que todos esperavam que seria mais equilibrado.

"Desde os primeiros pontos senti que ele tinha problemas físicos. Não é a forma ideal de vencer um jogo, mas ao mesmo tempo fico feliz por estar na final. Significa muito para mim", afirmou Sinner. Zverev reconheceu que não estava nas melhores condições e que o duelo seria difícil: "Se você não está 100%, se não está jogando bem, não se sente bem, então não tem nenhuma chance". Sinner fica agora a uma vitória de recuperar o posto de número 1 do mundo, desbancando o espanhol Carlos Alcaraz, eliminado na segunda rodada em Paris.

- Auger-Aliassime em busca do ATP Finals - Seu adversário no domingo será o canadense Felix Auger-Aliassime, que se classificou para a final ao derrotar o cazaque Alexander Bublik por 2 sets a 0, com parciais de 7-6 (7/3) e 6-4, em uma hora e 36 minutos. Auger-Aliassime quer o título não só pelo prestígio de um Masters 1000, mas também para garantir uma vaga no ATP Finals, torneio que reúne os oito melhores tenistas da temporada e será disputado a partir do dia 9 de novembro em Turim.

O canadense de 25 anos, que já foi número 6 no ranking da ATP, em 2022, chega pela segunda vez na carreira a uma final de Masters 1000. O jogo contra Bublik começou equilibrado, mas com Auger-Aliassime mais incisivo, com dez aces e o dobro de 'winners' em relação ao cazaque. Bublik cometeu um erro com o serviço no tie break que custou o primeiro set e voltou muito nervoso para a segunda parcial, ao ponto de receber uma advertência depois de quebrar sua raquete.