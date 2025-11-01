Shein é denunciada na França por venda de bonecas sexuais infantis

A Direção-Geral de Concorrência, Consumo e Repressão à Fraude (DGCCRF) afirmou em comunicado que a “descrição e categorização” dos itens no site da Shein “tornam difícil duvidar da natureza pornográfica infantil do conteúdo”.

A unidade antifraude da França anunciou, neste sábado (1º), que denunciou o gigante asiático do comércio online Shein por vender o que descreveu como “bonecas sexuais com aparência infantil”.

Pouco depois da declaração, a Shein anunciou que as bonecas em questão haviam sido retiradas de sua plataforma e que uma investigação interna foi iniciada.

Em seu site, o jornal Le Parisien publicou a foto de uma dessas bonecas, com corpo e traços de uma menina, segurando um ursinho de pelúcia, além de uma descrição explicitamente sexual que a acompanhava. As bonecas medem 80 centímetros.

A unidade antifraude lembrou que “a divulgação, por meio de uma rede de comunicações eletrônicas, de representações de caráter pedopornográfico é punível com até sete anos de prisão e multa de 100 mil euros” (620 mil reais).

A Shein já recebeu este ano, na França, três multas que somam 191 milhões de euros (1,18 bilhão de reais) por descumprir a legislação sobre cookies online, promoções falsas, informações enganosas e por não declarar a presença de microfibras plásticas em seus produtos.