Presidente Al Sisi inaugura Grande Museu Egípcio, um 'novo capítulo da História'

Autor AFP
Tipo Notícia

O presidente do Egito, Abdel Fatah al Sisi, inaugurou, neste sábado (1º), o Grande Museu Egípcio na presença de reis, chefes de Estado e dirigentes de todo o mundo, que assistem a esta cerimônia oficial.

"Estamos escrevendo um novo capítulo da História do presente e do futuro, em nome desta antiga pátria", declarou o chefe de Estado na grande esplanada do edifício, onde as autoridades egípcias organizaram um espetáculo faraônico.

