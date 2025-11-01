CHINA LATAM COMÉRCIO: Dominada por Xi Jinping, cúpula da Apec encerra com compromissos de cooperação e IA

Dominada por Xi Jinping, cúpula da Apec encerra com compromissos de cooperação e IA

A cúpula da Apec terminou neste sábado (1º), na Coreia do Sul, tendo o presidente chinês, Xi Jinping, como figura central e diversos compromissos assumidos em relação à cooperação e à inteligência artificial, tecnologia para a qual o México propôs uma regulamentação conjunta.

O Exército israelense bombardeou a Faixa de Gaza novamente neste sábado (1º) e afirmou que os três corpos recebidos na sexta-feira não pertenciam a nenhum dos reféns capturados pelo Hamas em 7 de outubro de 2023.

WASHINGTON:

EUA não enviará autoridades de alto escalão à COP30 em Belém

Os Estados Unidos não enviarão nenhum representante de alto nível à COP30, a cúpula climática que começa em 10 de novembro em Belém do Pará, anunciou a Casa Branca neste sábado (1º), enquanto o presidente Donald Trump se concentra em impulsionar a indústria de combustíveis fósseis.

PARQUE NACIONAL DE YOSEMITE:

Parque Yosemite é posto à prova durante paralisação do governo federal dos EUA

O parque Yosemite, venerado templo natural da escalada na Califórnia, enfrenta uma prova de fogo devido à paralisação parcial do governo federal nos Estados Unidos - o chamado 'shutdown' - que o deixou com pouco pessoal em um dos momentos de maior procura.

WASHINGTON:

Aumento vertiginoso dos custos de saúde gera pânico nos EUA

Rachel Mosley, professora de pré-escola que mora na Flórida, descobriu recentemente que o plano de saúde de sua família vai triplicar quando os subsídios do governo expirarem no ano que vem.

-- EUROPA

PEQUIM:

China reautorizará algumas exportações à Europa da fabricante de chips Nexperia

O Ministério do Comércio da China afirmou, neste sábado (1º), que considera isentar alguns chips da Nexperia da proibição de exportação para a Europa, imposta em meio a uma disputa com as autoridades holandesas que alarmou a indústria automotiva.

-- ÁFRICA

PORT SUDAN:

Imagens de satélite apontam para mais massacres na cidade sudanesa de El Fasher

As imagens de satélite mais recentes indicam que os massacres continuaram dentro e ao redor da cidade sudanesa de El Fasher, em Darfur, segundo pesquisadores da Universidade de Yale, quase uma semana após sua captura por paramilitares.

CAIRO:

Egito inaugura seu grande museu dedicado aos faraós

O Egito inaugura oficialmente, neste sábado (1º), após anos de atrasos, seu Grande Museu dedicado à civilização faraônica, com o objetivo de impulsionar o turismo e reativar a economia do país, em uma cerimônia grandiosa e muito aguardada no Cairo.

=== ESPORTES ===

PARIS:

Apesar das barreiras, os eSports femininos continuam se desenvolvendo

Embora os eSports possam parecer uma disciplina mista em teoria, as jogadoras que se aventuram nesse meio muitas vezes se deparam com um ambiente hostil, mesmo que o setor, predominantemente masculino, esteja se tornando gradualmente mais inclusivo.

-- FUTEBOL:

- Acompanhamento dos principais campeonatos da Europa

