Obama: todo dia, Casa Branca 'nos presenteia com dose de ilegalidade, imprudência e maldade'

O ex-presidente dos EUA, Barack Obama, fez duras críticas ao governo de Donald Trump neste sábado, 1º, no discurso para mais de 7 mil pessoas em um comício de campanha na Virgínia em apoio a Abigail Spanberger, candidata democrata ao governo do estado.

Obama disse que Trump aborda temas como imigração, política de saúde, desigualdade econômica e o foco em questões culturais para desviar a atenção dos problemas reais. Segundo ele, os Estados Unidos e sua política estão "em uma situação bastante sombria no momento".