Nigéria reage após Trump declarar que cristãos do país enfrentam ameaça existencial

O presidente da Nigéria, Bola Ahmed Tinubu, reagiu um dia depois de seu homólogo norte-americano, Donald Trump, ter designado o país da África Ocidental como "um país de preocupação especial" por supostamente não conter a perseguição a cristãos. Em uma declaração nas redes sociais neste sábado, Tinubu afirmou que a caracterização da Nigéria como um país religiosamente intolerante não reflete a realidade nacional. "Liberdade religiosa e tolerância têm sido um princípio fundamental de nossa identidade coletiva e sempre serão", disse Tinubu.

Segundo ele, a Nigéria se opõe à perseguição religiosa e não a incentiva. "A Nigéria é um país com garantias constitucionais para proteger cidadãos de todas as crenças", acrescenta. Na sexta-feira, em uma publicação nas redes sociais, Trump disse que "o cristianismo enfrenta uma ameaça existencial na Nigéria" e que "islamitas radicais são responsáveis por esse massacre". O comentário surgiu semanas depois de o senador norte-americano Ted Cruz ter instado o Congresso a designar o país mais populoso da África como violador da liberdade religiosa, com alegações de "assassinato em massa de cristãos". A Nigéria, de 220 milhões de habitantes, enfrenta há muito tempo insegurança em várias frentes, incluindo o grupo extremista Boko Haram, que busca impor interpretação radical da lei islâmica e tem como alvo muçulmanos que considera não suficientemente muçulmanos.

Os ataques ao país têm motivações variadas. Há aqueles com motivação religiosa, que visam tanto cristãos quanto muçulmanos; confrontos entre agricultores e pastores por recursos cada vez mais escassos; rivalidades comunitárias; grupos separatistas; e conflitos étnicos. Kimiebi Ebienfa, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, reiterou o compromisso da Nigéria em proteger cidadãos de todas as religiões. "O governo federal da Nigéria continuará a defender todos os cidadãos, independentemente de raça, credo ou religião", disse ele, em comunicado. "Assim como os Estados Unidos, a Nigéria não tem outra opção senão celebrar a diversidade que é a nossa maior força."