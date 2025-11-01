Napoli tropeça com Como no Italiano e fica com liderança ameaçada

Com este tropeço em casa, o time napolitano, que soma 22 pontos na tabela, poderá ser ultrapassado pela Roma (2ª, 21 pontos), que no domingo visita o Milan (4º, 18 pontos) em San Siro.

O Napoli, líder do Campeonato Italiano, não passou de um empate com o Como em 0 a 0 neste sábado, no estádio Diego Maradona, em duelo pela 10ª rodada.

O Napoli vinha de duas vitórias no campeonato, contra Inter de Milão (3 a 1) e Lecce (1 a 0), mas sem o meio-campista belga Kevin De Bruyne, que ficará afastado por pelo menos três meses devido a uma lesão, não conseguiu vencer a terceira seguida.

O time do técnico Antonio Conte poderia inclusive ter saído com um resultado pior se não fosse o goleiro Vanja Milinkovic-Savic, que no primeiro tempo defendeu um pênalti cobrado pelo atacante espanhol Álvaro Morata (26').

Por sua vez, o Como se mantém na quinta colocação, à espera dos demais resultados da rodada, e emenda o oitavo jogo consecutivo sem derrota.

Ainda neste sábado, a Juventus (7ª, 15 pontos) visita a Cremonese (9ª) em seu primeiro jogo sob o comando do técnico Luciano Spalletti, anunciado na última quinta-feira como substituto de Igor Tudor.