Napoli tropeça com Como no Italiano e fica com liderança ameaçada

Autor AFP
AFP Autor
Tipo Notícia

O Napoli, líder do Campeonato Italiano, não passou de um empate com o Como em 0 a 0 neste sábado, no estádio Diego Maradona, em duelo pela 10ª rodada.

Com este tropeço em casa, o time napolitano, que soma 22 pontos na tabela, poderá ser ultrapassado pela Roma (2ª, 21 pontos), que no domingo visita o Milan (4º, 18 pontos) em San Siro.

O Napoli vinha de duas vitórias no campeonato, contra Inter de Milão (3 a 1) e Lecce (1 a 0), mas sem o meio-campista belga Kevin De Bruyne, que ficará afastado por pelo menos três meses devido a uma lesão, não conseguiu vencer a terceira seguida.

O time do técnico Antonio Conte poderia inclusive ter saído com um resultado pior se não fosse o goleiro Vanja Milinkovic-Savic, que no primeiro tempo defendeu um pênalti cobrado pelo atacante espanhol Álvaro Morata (26').

Por sua vez, o Como se mantém na quinta colocação, à espera dos demais resultados da rodada, e emenda o oitavo jogo consecutivo sem derrota.

Ainda neste sábado, a Juventus (7ª, 15 pontos) visita a Cremonese (9ª) em seu primeiro jogo sob o comando do técnico Luciano Spalletti, anunciado na última quinta-feira como substituto de Igor Tudor.

-- Jogos da 10ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

  

   - Sábado:

   Udinese - Atalanta                  1 - 0

   Napoli - Como                       0 - 0

   (16h45) Cremonese - Juventus               

  

   - Domingo:

   (08h30) Hellas Verona - Inter              

   (11h00) Torino - Pisa                      

           Fiorentina - Lecce                 

   (14h00) Parma - Bologna                    

   (16h45) Milan - Roma                       

  

   - Segunda-feira:

   (14h30) Sassuolo - Genoa                   

   (16h45) Lazio - Cagliari                   

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Napoli                  22  10   7   1   2  16   8   8

    2. Roma                    21   9   7   0   2  10   4   6

    3. Inter                   18   9   6   0   3  22  11  11

    4. Milan                   18   9   5   3   1  14   7   7

    5. Como                    17  10   4   5   1  12   6   6

    6. Bologna                 15   9   4   3   2  13   7   6

    7. Juventus                15   9   4   3   2  12   9   3

    8. Udinese                 15  10   4   3   3  12  15  -3

    9. Cremonese               14   9   3   5   1  11  10   1

   10. Sassuolo                13   9   4   1   4  10  10   0

   11. Atalanta                13  10   2   7   1  13   8   5

   12. Lazio                   12   9   3   3   3  11   7   4

   13. Torino                  12   9   3   3   3   8  14  -6

   14. Cagliari                 9   9   2   3   4   9  12  -3

   15. Parma                    7   9   1   4   4   4   9  -5

   16. Lecce                    6   9   1   3   5   7  14  -7

   17. Pisa                     5   9   0   5   4   5  12  -7

   18. Hellas Verona            5   9   0   5   4   5  14  -9

   19. Fiorentina               4   9   0   4   5   7  15  -8

   20. Genoa                    3   9   0   3   6   4  13  -9

jr/dam/dr/cb

