Milhares marcham na Argentina por direitos LGBTQ e contra políticas de Milei

Dezenas de milhares de pessoas participaram, neste sábado (1º), em Buenos Aires, da 34ª Marcha do Orgulho argentina, que percorreu o centro da cidade com palavras de ordem em defesa dos direitos LGBTQ+ e críticas ao governo de Javier Milei. A mobilização, convocada por organizações de direitos humanos e coletivos LGBTQ+, foi realizada sob o lema "Frente ao ódio e à violência: mais orgulho e unidade". O desfile partiu da Praça de Maio, em frente à Casa de Governo, e culminou em frente ao Congresso Nacional, com discursos e shows.

"Hoje em dia, com o governo atual, há muito ódio. Isso é visível nas ruas e nas redes sociais. Por isso, estar aqui defendendo nossos direitos e quem somos é muito bom", disse à AFP Nahuel Vassallo, estudante universitário de 22 anos. Desde sua posse em dezembro de 2023, o presidente Milei eliminou o Ministério das Mulheres, Gênero e Diversidade, dissolveu o Instituto Nacional contra a Discriminação e suprimiu 13 programas contra a violência de gênero do Ministério da Justiça, entre outros cortes. "Esse desmantelamento ocorre em um contexto de intensificação de discursos que incitam ao ódio e à violência. Inclusive por parte das mais altas autoridades do país", afirmou à AFP María Paula García, coordenadora de Igualdade e Diversidade da Anistia Internacional na Argentina. Em janeiro, em um discurso no Fórum Econômico de Davos, Milei afirmou que o "feminismo radical" busca "privilégios" e criticou o conceito de "feminicídio" e o que chama de "ideologia de gênero", cujas "versões mais extremas" constituem "abuso infantil". Dias depois, milhares de pessoas na Argentina se manifestaram em repúdio.