Israel afirma que últimos restos mortais enviados de Gaza não são de reféns

Os restos mortais de três pessoas entregues pelo Hamas à Cruz Vermelha nesta semana não pertencem a nenhum dos reféns, afirmou Israel. Este é o mais recente revés que pode minar um cessar-fogo mediado pelos EUA na guerra entre Israel e o Hamas. Não está claro a quem pertenciam os restos mortais. A ala armada do Hamas disse em um comunicado subsequente que havia oferecido entregar amostras na sexta-feira de corpos não identificados, mas que Israel se recusou a recebê-las e pediu os restos mortais para exame. "Entregamos os corpos para parar as alegações de Israel", dizia o comunicado.

Os restos mortais não identificados das três pessoas foram devolvidos no fim de sexta-feira, 31, e foram examinados durante a noite. Um oficial militar alertou que, segundo a inteligência israelense, eles não pertenciam a nenhum dos reféns. O oficial israelense falou sob condição de anonimato porque não estava autorizado a falar com a mídia. O escritório do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, confirmou que os restos mortais não pertenciam a nenhum dos reféns, sem dar mais detalhes.