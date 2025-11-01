Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Israel afirma que últimos restos mortais enviados de Gaza não são de reféns

Autor Agência Estado
Os restos mortais de três pessoas entregues pelo Hamas à Cruz Vermelha nesta semana não pertencem a nenhum dos reféns, afirmou Israel. Este é o mais recente revés que pode minar um cessar-fogo mediado pelos EUA na guerra entre Israel e o Hamas. Não está claro a quem pertenciam os restos mortais.

A ala armada do Hamas disse em um comunicado subsequente que havia oferecido entregar amostras na sexta-feira de corpos não identificados, mas que Israel se recusou a recebê-las e pediu os restos mortais para exame. "Entregamos os corpos para parar as alegações de Israel", dizia o comunicado.

Os restos mortais não identificados das três pessoas foram devolvidos no fim de sexta-feira, 31, e foram examinados durante a noite.

Um oficial militar alertou que, segundo a inteligência israelense, eles não pertenciam a nenhum dos reféns.

O oficial israelense falou sob condição de anonimato porque não estava autorizado a falar com a mídia.

O escritório do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, confirmou que os restos mortais não pertenciam a nenhum dos reféns, sem dar mais detalhes.

O processo de devolução dos corpos dos últimos 11 reféns restantes, conforme previsto no acordo de trégua, está progredindo lentamente, com militantes liberando apenas um ou dois corpos a cada poucos dias. Fonte: Associated Press

