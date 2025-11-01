Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Google Maps elimina fronteira que separava Marrocos do Saara Ocidental

Autor AFP
Tipo Notícia

A versão marroquina do Google Maps suprimiu os pontos que separavam o Saara Ocidental do país, observaram jornalistas da AFP neste sábado (1º), um dia após a ONU validar o plano de autonomia marroquino para este território em disputa.

"Graças a Deus!", "A linha imaginária já não existe", reagiram vários internautas no X e no Facebook.

Segundo as primeiras observações da AFP, o desaparecimento dos pontos parece afetar apenas a versão marroquina do Google Maps. Em outros lugares, como nos Estados Unidos, Chipre, França ou Argélia, a linha divisória continua visível.

O gigante do Vale do Silício ainda não comentou essa mudança, mas apenas a empresa pode alterar a representação de seus mapas.

Essa modificação ocorre horas após uma reviravolta diplomática, qualificada como "histórica" pelo Marrocos.

Na sexta-feira à noite, o Conselho de Segurança das Nações Unidas apoiou o plano marroquino de autonomia do Saara Ocidental, descrevendo-o como a solução "mais viável" para essa região em disputa.

O Saara Ocidental, colônia espanhola até 1975, está controlado em sua maior parte por Marrocos, mas é considerado como um território "não autônomo" pela ONU.

Há meio século, Rabat e os independentistas da Frente Polisário, apoiados pela Argélia, disputam sua soberania.

Até a decisão de sexta-feira, o Conselho de Segurança havia instado o Marrocos, a Frente Polisário, a Argélia e a Mauritânia a retomarem as negociações, interrompidas desde 2019, para alcançar uma "solução política viável, duradoura e mutuamente aceitável".

Mas, por iniciativa dos Estados Unidos, encarregados desse assunto no Conselho, foi aprovada na sexta-feira uma resolução em apoio ao plano apresentado por Rabat em 2007, em votação da qual a Argélia se recusou a participar.

A iniciativa prevê a autonomia sob soberania marroquina para este vasto território desértico, rico em fosfatos e águas pesqueiras.

