Google Maps elimina fronteira que separava Marrocos do Saara Ocidental

A versão marroquina do Google Maps suprimiu os pontos que separavam o Saara Ocidental do país, observaram jornalistas da AFP neste sábado (1º), um dia após a ONU validar o plano de autonomia marroquino para este território em disputa. "Graças a Deus!", "A linha imaginária já não existe", reagiram vários internautas no X e no Facebook.

Segundo as primeiras observações da AFP, o desaparecimento dos pontos parece afetar apenas a versão marroquina do Google Maps. Em outros lugares, como nos Estados Unidos, Chipre, França ou Argélia, a linha divisória continua visível. O gigante do Vale do Silício ainda não comentou essa mudança, mas apenas a empresa pode alterar a representação de seus mapas. Essa modificação ocorre horas após uma reviravolta diplomática, qualificada como "histórica" pelo Marrocos. Na sexta-feira à noite, o Conselho de Segurança das Nações Unidas apoiou o plano marroquino de autonomia do Saara Ocidental, descrevendo-o como a solução "mais viável" para essa região em disputa.

O Saara Ocidental, colônia espanhola até 1975, está controlado em sua maior parte por Marrocos, mas é considerado como um território "não autônomo" pela ONU. Há meio século, Rabat e os independentistas da Frente Polisário, apoiados pela Argélia, disputam sua soberania. Até a decisão de sexta-feira, o Conselho de Segurança havia instado o Marrocos, a Frente Polisário, a Argélia e a Mauritânia a retomarem as negociações, interrompidas desde 2019, para alcançar uma "solução política viável, duradoura e mutuamente aceitável".