Exército israelense afirma que os três corpos recebidos de Gaza não são de reféns

Os três corpos entregues a Israel na sexta-feira, procedentes da Faixa de Gaza e enviados pela Cruz Vermelha, não pertencem a nenhum dos reféns capturados pelo Hamas em 7 de outubro de 2023, afirmou o exército israelense neste sábado (1º). Uma fonte militar já havia indicado na noite de sexta-feira, no momento da entrega, que não acreditava que os corpos fossem dos reféns.

O movimento islamista palestino Hamas já devolveu os restos mortais de 17 dos 28 reféns falecidos que concordou em entregar como parte de um acordo de cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos. Os 17 corpos devolvidos incluem os de 15 israelenses, um tailandês e um nepalês. De acordo com os termos do acordo de cessar-fogo, para cada israelense libertado, Israel devolveu 15 corpos de palestinos mortos durante a guerra, totalizando 225. Após a implementação da trégua, o Hamas libertou os últimos 20 reféns sobreviventes mantidos em cativeiro em Gaza em 13 de outubro e iniciou o processo de devolução dos corpos dos reféns falecidos.

No entanto, sucessivos atrasos na entrega dos corpos irritaram o governo israelense, que acusou o Hamas de violar o acordo de cessar-fogo. As famílias dos reféns também exigiram medidas mais enérgicas para forçar o grupo palestino a cumprir o acordo. Dez corpos de reféns sequestrados em 7 de outubro permanecem em Gaza, assim como o de um soldado morto durante a guerra de 2014.