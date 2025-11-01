Dezenas de milhares protestam na Sérvia no aniversário do trágico desabamento da estação de trem

Dezenas de milhares de pessoas fizeram 16 minutos de silêncio na Sérvia neste sábado (1º), em homenagem às vítimas do acidente fatal ocorrido há um ano na estação ferroviária de Novi Sad, que desencadeou um movimento de protesto massivo em todo o país. Uma grande multidão se reuniu no centro de Novi Sad, no norte da Sérvia, antes de cumprir os minutos de silêncio às 11h52 (07h52 no horário de Brasília).

Naquele horário, há um ano, ocorreu a tragédia quando o teto de concreto da estação ferroviária recém-reformada desabou, matando 14 pessoas instantaneamente. O acidente deixou dois feridos que morreram posteriormente, elevando o número total de vítimas para 16, incluindo duas crianças. Mas também desencadeou um dos maiores movimentos de protesto que o país de 6,5 milhões de habitantes, localizado na Península Balcânica, já viu. As manifestações foram rapidamente lideradas pelos estudantes.