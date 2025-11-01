Charles inicia processo para retirar título de príncipe de Andrew

Em meio a um novo escrutínio sobre laços de Andrew com Jeffrey Epstein, Palácio de Buckingham afirma que sanções são consideradas "necessárias".Dias após o príncipe Andrew, duque de York, anunciar que renunciará a todos os seus títulos e honras reais, seu irmão o rei Charles 3° iniciou nesta quinta-feira (30/10) o processo formal para essa exclusão, incluindo a do título de príncipe. Andrew justificou a decisão alegando que isso evitaria que as acusações contra ele "distraiam" o trabalho da família real do Reino Unido. Quando diz "acusações", o até agora duque de York se refere a uma longa lista de escândalos nos quais se viu envolvido nos últimos anos por causa de sua relação com o magnata americano e pedófilo condenado Jeffrey Epstein, assim como com um suposto espião chinês. Andrew disse que negava "categoricamente" todas as acusações e afirmou que a decisão priorizava seu "dever" para com a família e seu país, como fez há cinco anos, quando se retirou da vida pública. A distinção oficial do terceiro filho da rainha Elizabeth 2ª passará a ser, a partir de agora, "Andrew Mountbatten Windsor", detalhou o Palácio de Buckingham, que pela primeira vez omitiu a nomenclatura de príncipe. De acordo com o comunicado, Andrew também deverá abandonar o atual contrato de aluguel da mansão Royal Lodge, nas proximidades do Castelo de Windsor (a sudoeste de Londres), que até agora lhe proporcionou "proteção legal" para continuar residindo lá. "Ele foi formalmente notificado de que deve renunciar ao contrato de aluguel e se mudará para outra acomodação privada", informou a Casa Real Britânica. Da mesma forma, o texto explica que as sanções são consideradas "necessárias, apesar de Andrew continuar negando as acusações contra ele" pelos escândalos sexuais decorrentes de sua relação com Epstein. O comunicado de Buckingham termina dizendo que o rei e a rainha da Inglaterra, Charles e Camilla, buscam assim "deixar claro que seus pensamentos e sua mais sincera solidariedade estão e continuarão estando com as vítimas e sobreviventes de qualquer forma de abuso". Livro Andrew fez o anúncio sobre a renúncia de títulos em 17 de outubro no momento em que circulam trechos do próximo livro de memórias póstumas de Virginia Roberts Giuffre, que alegou ter sido traficada por Epstein e forçada a fazer sexo com Andrew quando tinha 17 anos — alegações que o príncipe nega há muito tempo. Entre os títulos aos quais ele renunciou estão o de duque de York e o de membro da Ordem da Jarreteira, mas ele pretendia manter o título de príncipe, já que é algo que obteve por nascimento, sendo o terceiro filho da falecida rainha Elizabeth 2ª. No entanto, com a decisão de Charles, ele perderá esse título também. O anúncio desta quinta-feira representa o passo definitivo do monarca para desvincular completamente a figura de Andrew da coroa britânica. Nos últimos dias, a pressão sobre Charles aumentou ainda mais depois que vários deputados se mostraram dispostos a abrir um debate no Parlamento sobre a conduta de Andrew e a possibilidade de retirar seus títulos. Sua ex-esposa, Sarah Ferguson, também não continuará usando o título de duquesa de York, mas suas filhas, Beatriz e Eugenia, manterão o título de princesas, de acordo com a imprensa britânica. Andrew já havia sido destituído de seus títulos militares e de suas afiliações a instituições de caridade, além de ter sido proibido de usar a honraria de "Vossa Alteza Real". md/cn (EFE, DW)