Auger-Aliassime vence Bublik e vai à final do Masters 1000 de Paris

O tenista canadense Felix Auger-Aliassime, número 10 do mundo, se classificou para a final do Masters 1000 de Paris, ao derrotar o cazaque Alexander Bublik neste sábado. Auger-Aliassime fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 7-6 (7/3) e 6-4, em uma hora e 36 minutos.

O canadense de 25 anos, que já foi número 6 no ranking da ATP, em 2022, chega pela segunda vez na carreira a uma final de Masters 1000. No domingo, ele tentará conquistar seu primeiro título em um torneio desta categoria com o vencedor da outra semifinal, entre o italiano Jannik Sinner (N.2) e o alemão Alexander Zverev (N.3), atual campeão em Paris. O jogo contra Bublik começou equilibrado, mas com Auger-Aliassime mais incisivo, com dez aces e o dobro de 'winners' em relação ao cazaque. Bublik cometeu um erro com o serviço no tie break que custou o primeiro set e voltou muito nervoso para a segunda parcial, ao ponto de receber uma advertência depois de quebrar sua raquete.