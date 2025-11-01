Arsenal vence Burnley e segue firme na liderança do Inglês

O Arsenal venceu o Burnley fora de casa por 2 a 0 neste sábado, pela 10ª rodada, e aumentou sua vantagem na liderança do Campeonato Inglês. O atacante sueco Viktor Gyokeres (14') e o meio-campista inglês Declan Rice (35') decidiram a partida para time londrino, que agora soma 25 pontos, sete à frente do Bournemouth (2º), que no domingo visita o Manchester City (6º).

Embalados na temporada, os 'Gunners' alcançam sua nona vitória consecutiva entre todas as competições antes de viajarem à República Tcheca para enfrentar o Slavia Praga pela 4ª rodada da Liga dos Campeões, na próxima terça-feira. Já o Burnley (17º), que vinha de duas vitórias seguidas no campeonato, segue fora da zona de rebaixamento com 10 pontos, quatro à frente do Nottingham Forest (18º), que empatou em 2 a 2 com o Manchester United (5º). Os 'Red Devils' do técnico Rúben Amorim vinham de uma série de três vitórias e abriram o placar no City Ground com um gol do brasileiro Casemiro (34'), mas o Forest virou depois do intervalo marcando com Morgan Gibss-White (48') e Nicolò Savona (50'). Na reta final, o marfinense Amad Diallo (81') decretou o empate e o United fica provisoriamente na quinta colocação com 17 pontos.

Nos demais jogos já encerrados deste sábado, o Fulham (14º) voltou a vencer depois de quatro derrotas consecutivas ao bater o lanterna Wolverhampton por 3 a 0, mesmo placar da vitória Brighton (8º) sobre o Leeds (16º), enquanto o Crystal Palace (7º) derrotou o Brentford (12º) por 2 a 0. O Liverpool (9º), em crise depois de perder seus seis últimos jogos entre todas as competições, quatro deles na Premier League, recebe ainda neste sábado o Aston Villa (10º). -- Jogos da 10ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

- Sábado: Brighton - Leeds 3 - 0

Burnley - Arsenal 0 - 2 Crystal Palace - Brentford 2 - 0 Fulham - Wolverhampton 3 - 0