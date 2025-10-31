Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Voos suspensos temporariamente no aeroporto de Berlim por alerta de drones

Os voos no aeroporto de Berlim-Brandemburgo foram suspensos nesta sexta-feira (31) por quase duas horas devido ao avistamento de drones não identificados, informou um porta-voz do aeroporto à AFP — um incidente semelhante aos ocorridos recentemente em outros países europeus.

As decolagens e aterrissagens foram interrompidas entre 20h08 e 21h58 locais (16h08 e 17h58 de Brasília), e "toda uma série de voos" foi desviada para outras cidades alemãs durante o fechamento, detalhou o porta-voz.

Para mitigar o impacto nas operações aéreas, a proibição de voos noturnos em vigor em Berlim também foi temporariamente flexibilizada.

"Presumimos que o perigo foi evitado por enquanto", acrescentou o porta-voz.

Os líderes alemães alertaram em várias ocasiões sobre a crescente ameaça representada pelos drones, após uma série de avistamentos de drones não identificados em aeroportos e instalações militares sensíveis neste ano.

A Alemanha, um dos principais apoiadores da Otan à Ucrânia em sua guerra contra a Rússia, apontou Moscou como responsável pelo aumento da atividade desses aparelhos.

Nos últimos meses, foram registrados múltiplos avistamentos de drones sobre bases militares, instalações industriais e outras infraestruturas críticas no país.

No início de outubro, drones avistados sobre a cidade de Munique, no sul da Alemanha, provocaram o fechamento do aeroporto local em duas ocasiões.

O ministro do Interior, Alexander Dobrindt, instou a "encontrar novas respostas para essa ameaça híbrida", pedindo maior capacidade para detectar, avaliar e, potencialmente, derrubar drones.

Drones também foram avistados sobre aeroportos e instalações militares na Dinamarca e na Noruega, e as suspeitas recaem sobre Moscou, que nega qualquer envolvimento.

