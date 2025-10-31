Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ucrânia realizou 160 ataques contra instalações petrolíferas russas em 2025

Autor AFP
Tipo Notícia

A Ucrânia realizou quase 160 ataques bem-sucedidos contra instalações petrolíferas russas desde o início do ano, informou nesta sexta-feira (31) o chefe do Serviço de Segurança da Ucrânia (SBU). 

"Desde o início do ano, houve quase 160 ataques bem-sucedidos contra instalações de extração e refino de petróleo russas", declarou o general Vasil Maliuk a jornalistas, incluindo a AFP. 

Nos últimos meses, a Ucrânia realizou múltiplos ataques com drones contra refinarias de petróleo na Rússia, provocando um aumento no preço da gasolina no país. 

Ao se dirigir à imprensa, o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, estimou na segunda-feira que a Rússia perdeu mais de 20% de sua capacidade de refino de petróleo devido a esses ataques. 

Maliuk também afirmou nesta sexta-feira que os serviços de inteligência ucranianos – em uma operação conjunta com outras forças ucranianas – destruíram há mais de um ano um míssil balístico russo de alcance intermediário Orechnik, durante um ataque à base de lançamento de Kapustin Yar, na região russa de Astrakhan (sudoeste). 

A AFP não pôde confirmar de forma independente essa afirmação. 

Um porta-voz do SBU indicou que o míssil foi destruído "em um hangar", na noite de 8 para 9 de julho de 2024, quando estava "quase pronto" para ser lançado. 

Na época, veículos de comunicação russos informaram sobre ataques de drones na área e as autoridades locais afirmaram que derrubaram mais de 20 aparelhos inimigos.

rússia ucrânia

