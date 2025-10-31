Ucrânia realizou 160 ataques contra instalações petrolíferas russas em 2025

A Ucrânia realizou quase 160 ataques bem-sucedidos contra instalações petrolíferas russas desde o início do ano, informou nesta sexta-feira (31) o chefe do Serviço de Segurança da Ucrânia (SBU). "Desde o início do ano, houve quase 160 ataques bem-sucedidos contra instalações de extração e refino de petróleo russas", declarou o general Vasil Maliuk a jornalistas, incluindo a AFP.

Nos últimos meses, a Ucrânia realizou múltiplos ataques com drones contra refinarias de petróleo na Rússia, provocando um aumento no preço da gasolina no país. Ao se dirigir à imprensa, o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, estimou na segunda-feira que a Rússia perdeu mais de 20% de sua capacidade de refino de petróleo devido a esses ataques. Maliuk também afirmou nesta sexta-feira que os serviços de inteligência ucranianos – em uma operação conjunta com outras forças ucranianas – destruíram há mais de um ano um míssil balístico russo de alcance intermediário Orechnik, durante um ataque à base de lançamento de Kapustin Yar, na região russa de Astrakhan (sudoeste). A AFP não pôde confirmar de forma independente essa afirmação.