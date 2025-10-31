Turquia condena à prisão perpétua responsáveis por incêndio mortal em hotel

Onze pessoas foram condenadas à prisão perpétua, nesta sexta-feira (31), pelo incêndio ocorrido em janeiro em um hotel de montanha na Turquia, no qual morreram 78 pessoas, incluindo cerca de trinta crianças, informou o tribunal de Bolu (norte). Entre os condenados estão o proprietário, o diretor e membros do conselho de administração do estabelecimento, cuja investigação revelou diversas deficiências nas normas de segurança, segundo meios de comunicação turcos presentes no julgamento.

Um auxiliar do prefeito de Bolu e o chefe dos bombeiros da cidade também receberam penas de prisão perpétua, pronunciadas sob aplausos do público. Dezoito outros acusados, em sua maioria funcionários do hotel, foram condenados a penas entre 12 e 22 anos de prisão, enquanto dois cozinheiros do estabelecimento e um terceiro acusado foram absolvidos, segundo a agência de notícias privada DHA. Bilsay Sarper Arslan, sobrinho de uma das vítimas, declarou à emissora Sözcü TV que se tratou de "um veredicto histórico que conforta o coração de todas as famílias". A investigação revelou que o alarme contra incêndios do Grand Kartal, um hotel de luxo na estação de esqui de Kartalkaya, não funcionou na noite do incidente e que algumas de suas instalações de gás não atendiam às normas.

"Tínhamos inspeções regulares", defendeu-se durante o julgamento Halit Ergül, proprietário do Grand Kartal, responsabilizando o fornecedor de gás. "Nem sequer permitia fogos de artifício em frente ao hotel durante casamentos para que os pássaros não morressem", acrescentou diante dos juízes, segundo a DHA. Sobreviventes e familiares das vítimas desfilaram perante o tribunal, muitas vezes chorando, e cada um relatou sua experiência no incêndio, que teve origem em um restaurante do hotel pouco antes das 03h30 da madrugada de 21 de janeiro.