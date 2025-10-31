Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump revela banheiro reformado da Casa Branca

Trump revela banheiro reformado da Casa Branca

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Demolir a Ala Leste da Casa Branca parece não ter sido suficiente para Donald Trump: o presidente americano apresentou nesta sexta-feira (31) o resultado de uma reforma do Banheiro Lincoln, que ganhou elementos dourados e de mármore.

A versão anterior do banheiro, de cerca de 80 anos, tinha azulejos verde-claros e iluminação fluorescente, segundo uma foto publicada por Trump na rede Truth Social. Agora, as instalações contam com metais e espelhos dourados, além de paredes de mármore branco e cinza, revelou o presidente, em mais de 20 fotos publicadas.

"Reformei o Banheiro Lincoln da Casa Branca. Ele foi renovado na década de 1940 com azulejos verdes no estilo art déco, o que era totalmente inapropriado para a época de Lincoln", publicou Trump. "Eu o fiz em mármore Statutario polido preto e branco. Isso era muito apropriado para a época de Abraham Lincoln, e, na verdade, poderia ser o mármore original!", acrescentou.

A revelação é feita dias após Trump gerar polêmica ao demolir toda a Ala Leste da Casa Branca para construir um salão de baile gigante. A reforma do banheiro, no entanto, foi a primeira grande obra realizada na residência presidencial.

O banheiro fica perto do Quarto Lincoln, um cômodo localizado no segundo andar da mansão onde reside o presidente dos Estados Unidos. O quarto funcionava como escritório e sala de reunião do falecido presidente, e ganhou um novo nome em 1945, quando Harry Truman ordenou que ele fosse decorado com móveis da época de Lincoln, segundo a Associação Histórica da Casa Branca.

O empresário Elon Musk afirmou ter dormido várias vezes no quarto, a convite de Trump, quando chefiava o Departamento de Eficiência Governamental.

Donald Trump, um bilionário de 79 anos que trabalhava no ramo imobiliário, embarcou com entusiasmo em uma série de projetos de reforma e construção que muitos críticos consideram de mau gosto.

dk/sst/ad/cr/lb

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

eua

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar