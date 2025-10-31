Trump provoca tensões globais ao ordenar retomada dos testes nucleares

A ordem surpresa de Donald Trump para retomar os testes de armas nucleares provocou, nesta sexta-feira (31), críticas globais e aumentou o espectro de novas tensões entre as potências mundiais. A ordem foi anunciada pouco antes de o presidente dos Estados Unidos, que se orgulha de ser um pacificador, iniciar uma reunião com seu homólogo chinês, Xi Jinping, na quinta-feira na Coreia do Sul.

A ordem de retomar os testes é uma medida "responsável", defendeu nesta sexta-feira o chefe do Pentágono, Peter Hegseth. "Precisamos contar com uma dissuasão nuclear credível. Essa é a base da nossa dissuasão", afirmou. Os Estados Unidos não realizam testes de armas nucleares desde 1992. O Irã, rival de Washington, criticou energicamente o anúncio de Trump nesta sexta-feira, classificando-o como uma medida "irresponsável" e "uma ameaça à paz e à segurança internacionais". O ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araqchi, referiu-se a Trump como "um bandido armado com armas nucleares" que "demonizou o programa nuclear pacífico do Irã".

Da mesma forma, o grupo japonês Nihon Hidankyo — composto por sobreviventes dos bombardeios atômicos de Hiroshima e Nagasaki — criticou Trump nesta sexta-feira pelo anúncio, alertando que ele "contradiz diretamente os esforços de nações ao redor do mundo que buscam um mundo pacífico sem armas nucleares e é totalmente inaceitável". Trump ordenou ao Departamento de Defesa que retomasse os testes de armas nucleares após os anúncios de Vladimir Putin sobre o desenvolvimento de novas capacidades atômicas russas. "Por causa dos programas de testes de outros países, instruí o Departamento de Guerra a iniciar os testes de nossas armas nucleares em igualdade de condições", escreveu Trump em sua plataforma Truth Social.

O vice-presidente americano, J.D. Vance, disse na quinta-feira que seu país precisa realizar esses testes atômicos para garantir que seu arsenal "funcione corretamente". Trump afirmou que os Estados Unidos possuem mais armas nucleares do que qualquer outro país e elogiou seus próprios esforços para realizar "uma atualização e renovação completas das armas existentes". Ele acrescentou que Rússia e China estão atrás dos Estados Unidos em termos de armas nucleares.

No entanto, essa alegação é refutada por estatísticas do Instituto Internacional de Pesquisa da Paz de Estocolmo (Sipri), uma das principais referências no assunto, que afirma que a Rússia possui 4.309 ogivas nucleares implantadas ou armazenadas, em comparação com 3.700 dos Estados Unidos e 600 da China. - China critica testes - Trump não especificou a natureza dos testes anunciados, ou seja, se seriam ensaios de ogivas nucleares ou sistemas capazes de transportar uma carga atômica.