Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Sagrada Família ultrapassa catedral alemã e se torna igreja mais alta do mundo

Sagrada Família ultrapassa catedral alemã e se torna igreja mais alta do mundo

Autor DW
Autor
DW Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Basílica de Barcelona teve parte de sua torre central instalada, atingindo uma altura de 162,9 metros. Até então, o título pertencia à Catedral de Ulm, na Alemanha, um metro mais baixa.A icônica Basílica da Sagrada Família, em Barcelona, tornou-se a igreja mais alta do mundo nesta quinta-feira (29/10), ultrapassando a Catedral de Ulm, na Alemanha, por um metro, após a instalação de uma parte de sua torre central. Com a nova estrutura, a Sagrada Família passou a alcançar 162,91 metros de altura. A Catedral de Ulm, uma igreja luterana de estilo gótico construída entre 1543 e 1890, detinha o título até então, com 161,5 metros de altura. A torre central da igreja catalã deverá ser concluída apenas no próximo ano, quando atingirá 172 metros de altura. O novo componente da torre, fabricado no estado da Baviera, no sul da Alemanha, foi entregue a Barcelona em quatro partes em julho e preparado em uma plataforma para ser instalado. A estrutura externa, feita de cerâmica vitrificada branca e vidro, foi projetada para refletir a luz e resistir a condições climáticas extremas. Mais de um século em construção A construção da Sagrada Família começou em 1882, mas seu arquiteto, Antoni Gaudí, não esperava viver para vê-la completa. Apenas uma de suas torres estava de pé quando ele morreu de forma trágica em 1926. A torre central da basílica deve ser entregue no 100º aniversário da morte de Gaudí. As obras nas fachadas e no interior da igreja, contudo, ainda continuarão por anos. A conclusão total está prevista apenas para a próxima década, de acordo com autoridades da igreja, superando 150 anos para a conclusão. A construção foi financiada exclusivamente por doações e especialmente por taxas de entrada. No ano passado, 4,9 milhões de pessoas visitaram o local. gq (AFP, DPA)

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar