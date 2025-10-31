ONU pede aos EUA que cessem os ataques contra embarcações no Caribe e no Pacífico e denuncia 'execuções extrajudiciais'

As Nações Unidas instaram, nesta sexta-feira (31), os Estados Unidos a cessarem os ataques contra embarcações suspeitas de tráfico de drogas no Caribe e no Pacífico, condenando os incidentes como "execuções extrajudiciais".

"Esses ataques, com seu crescente custo humano, são inaceitáveis. Os Estados Unidos devem pôr fim a tais ataques e tomar todas as medidas necessárias para evitar as execuções extrajudiciais de pessoas a bordo dessas embarcações, independentemente de qualquer suposta atividade criminosa", escreveu o alto comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Volker Türk, em um comunicado.