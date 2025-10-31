ONU e Cruz Vermelha denunciam atrocidades na cidade sudanesa de El Fasher

A ONU e a Cruz Vermelha expressaram preocupação, nesta sexta-feira (31), diante dos alarmantes relatos de execuções, estupros coletivos e sequestros após a queda da cidade de El Fasher, no oste do Sudão, nas mãos dos paramilitares. A tomada de El Fasher ocorreu após 18 meses de cerco das Forças de Apoio Rápido (FAR) paramilitares e marca um ponto de inflexão na guerra civil iniciada em abril de 2023.

Desde então, o Sudão é cenário de um conflito entre o general Abdel Fatah al Burhan, comandante do exército regular e líder de fato do país desde o golpe de Estado de 2021, e o general Mohamed Daglo, das FAR. El Fasher ficou isolada de todas as comunicações desde sua queda, mas o Escritório de Direitos Humanos da ONU disse que teve conhecimento de atrocidades cometidas contra pessoas "aterrorizadas" que chegaram à cidade vizinha de Tawila. "Recebemos relatos horrendos de execuções sumárias, assassinatos em massa, estupros, ataques contra trabalhadores humanitários, saques, sequestros e mobilizações forçadas", declarou o porta-voz Seif Magango. O escritório também recebeu vídeos "impactantes" e outras imagens que mostravam "graves violações do direito internacional humanitário e violações flagrantes dos direitos humanos", informou a jornalistas em Genebra, falando de Nairóbi.

As FAR afirmaram que vários combatentes acusados de abusos durante a tomada de El Fasher foram detidos. "Estimamos que o número de vítimas entre a população civil e as pessoas fora do combate durante o ataque das Forças de Apoio Rápido à cidade e suas vias de saída, assim como nos dias posteriores à tomada do poder, poderia chegar a centenas", afirmou Magango. Por sua vez, a Organização Mundial da Saúde afirmou ter verificado que ao menos 460 pacientes e outras pessoas morreram na terça-feira (28) nos ataques contra o Hospital Materno saudita, o último parcialmente operacional em El Fasher.