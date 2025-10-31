Nvidia fornecerá 260.000 chips avançados para a Coreia do Sul

A gigante americana da tecnologia Nvidia anunciou, nesta sexta-feira (31), que fornecerá 260 mil de seus chips mais avançados para a Coreia do Sul, após uma reunião entre o CEO Jensen Huang e o presidente sul-coreano, Lee Jae Myung. A Nvidia declarou que está "trabalhando com a Coreia do Sul para expandir a infraestrutura de inteligência artificial (IA) do país com mais de um quarto de milhão de GPUs (unidades de processamento gráfico) da Nvidia em suas nuvens soberanas e fábricas de IA".

Lee e Huang se reuniram à margem da cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec) na cidade de Gyeongju, no sul do país. A Coreia do Sul abriga duas das principais fabricantes mundiais de chips de memória, a Samsung Electronics e a SK hynix, que produzem chips essenciais para IA e os centros de dados necessários para essa tecnologia. O presidente sul-coreano afirmou que deseja transformar seu país em uma potência de IA. Segundo o acordo firmado nesta sexta-feira, 50 mil dos chips serão destinados a uma nova "fábrica de IA" construída pela Samsung Electronics.