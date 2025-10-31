Nasa responde a Kim Kardashian: pouso na Lua de 1969 realmente aconteceu

Kim Kardashian expressou dúvidas sobre a veracidade da missão da Nasa à Lua em 1969, o que levou o chefe da agência espacial a confirmar a histórica expedição, alvo de teorias da conspiração. "Sim, já fomos à Lua... seis vezes!", escreveu na quinta-feira no X Sean Duffy, administrador interino da Nasa.

No último episódio de sua série "As Kardashians", Kim Kardashian manifestou seu ceticismo sobre a missão Apollo 11 de 1969, durante a qual os astronautas americanos Buzz Aldrin e Neil Armstrong deram os primeiros passos na superfície lunar. "Estou te enviando um milhão de artigos com Buzz Aldrin e o outro", diz Kim Kardashian à sua coprotagonista, Sarah Paulson, no programa. Em seguida, ela lê uma citação que atribui a Aldrin, respondendo a uma pergunta sobre o momento mais assustador da expedição. "Não houve um momento assustador porque não aconteceu. Poderia ter sido assustador, mas não foi porque não aconteceu", afirma ela. Não está claro a qual artigo ela se refere, nem se os comentários são realmente de Buzz Aldrin.

Kardashian voltou a afirmar pouco depois que a missão espacial é "falsa" porque existem "alguns vídeos de Buzz Aldrin falando que não aconteceu". Segundo ela, "ele diz isso o tempo todo agora em entrevistas". O responsável pela Nasa marcou Kardashian em sua publicação e destacou a missão Artemis, o atual programa de exploração lunar da agência.