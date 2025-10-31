Morre o ator franco-turco Tchéky Karyo, conhecido por 'O Urso' e 'Nikita'

"Valérie Keruzoré, sua esposa, e seus filhos comunicam com pesar a passagem de Tchéky Karyo, falecido por um câncer nesta sexta-feira, 31 outubro", indicou sua família em comunicado enviado à AFP.

O ator franco-turco Tchéky Karyo, que participou de cerca de 80 filmes, entre eles "O Urso", de Jean-Jacques Annaud, e "Nikita: Criada para Matar", de Luc Besson, morreu nesta sexta-feira (31) aos 72 anos.

Nascido em Istambul em 1953, Tchéky Karyo ficou conhecido no final dos anos 1980, quando protagonizou "O Urso", no qual interpretou um caçador consumido pelo remorso.

Em 1990, acrescentou mais um sucesso à sua carreira com "Nikita: Criada para Matar", do diretor Luc Besson.

A carreira deste ator poliglota, que falava francês, inglês, espanhol e árabe, começou no cinema de arte francês.

Em sua eclética filmografia estão trabalhos como "O Fabuloso Destino de Amélie Poulain" (2001), de Jean-Pierre Jeunet; a produção brasileira "Terra Estrangeira" (1995), de Walter Salles; e "1492: A Conquista do Paraíso" (1992), de Ridley Scott.