Justiça dos EUA ordena uso de recursos contingenciais para Trump pagar benefícios alimentares

Um juiz federal ordenou nesta sexta-feira, 31, que a administração Trump acesse fundos de emergência para pagar benefícios federais de assistência alimentar, um dia antes de eles serem suspensos devido à paralisação do governo.

O juiz John McConnell, de Rhode Island, emitiu a ordem durante uma audiência, afirmando que estava instruindo o Departamento de Agricultura dos EUA a usar fundos de contingência para pagar benefícios sob o Programa de Assistência Nutricional Suplementar (Snap, na sigla em inglês).

"Não há dúvida e vai além do argumento que danos irreparáveis começarão a ocorrer, se já não ocorreram", disse McConnell, nomeado por Obama.

A ordem pode ajudar a aliviar temporariamente uma crise iminente para milhões de americanos, resultante do impasse entre republicanos e democratas em um projeto de lei para financiar o governo e encerrar a paralisação.

O Snap, um programa anteriormente conhecido como cupons de alimentos, ajuda 42 milhões de americanos pobres e deficientes a comprar alimentos. Varejistas e fabricantes também contam com as vendas resultantes dos gastos do benefício.

O governo federal inicialmente disse, antes da paralisação, que continuaria pagando os benefícios do Snap usando fundos de emergência. Mas, em um memorando de 24 de outubro, o USDA afirmou que os fundos de contingência não estavam "legalmente disponíveis" para pagar os benefícios do Snap a partir de 1º de novembro.

(*Fonte: Dow Jones Newswires)

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast, Sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

