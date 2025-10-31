França prende mais cinco suspeitos de roubo no Louvre

Um dos principais suspeitos está entre os detidos. Porém, até o momento, nenhum item roubado foi recuperado.As autoridades francesas efetuaram cinco novas detenções de suspeitos pelo roubo de joias do Museu do Louvre. Entre os detidos, está um dos principais suspeitos, anunciou a Procuradoria de Paris nesta quinta-feira (30/10). A procuradora de Paris, Laure Beccuau, disse que um dos detidos era alvo das autoridades, acrescentando que as provas de DNA ligam o principal suspeito "ao roubo que foi cometido" no dia 19 de outubro. Beccuau acrescentou que as cinco novas detenções ocorreram em locais diferentes da área metropolitana de Paris, particularmente em Seine-Saint-Denis. "As buscas realizadas durante a noite [de quarta-feira] não nos permitiram recuperar o produto do roubo", enfatizou a procuradora, referindo-se às joias avaliadas em 88 milhões de euros (547 milhões de reais). Outros dois suspeitos já haviam sido presos Na quarta-feira (29/10), dois outros suspeitos de participarem no assalto ao Museu do Louvre foram formalmente acusados e mantidos sob regime de prisão preventiva. Os dois homens, de 34 e 39 anos, detidos no sábado à noite, foram acusados de crime organizado e colocados em prisão preventiva, anunciou a Procuradoria de Paris. Ela também afirmou que os dois suspeitos "parcialmente admitiram" envolvimento no roubo. Em 19 de outubro, os ladrões usaram uma escada extensível de um caminhão de mudanças roubado e, usando equipamentos elétricos de corte, quebraram a janela do primeiro andar do museu e invadiram a Galeria de Apolo, que abriga joias reais. Eles deixaram cair uma coroa cravejada de diamantes e esmeraldas ao fugir pela mesma escada, mas conseguiram roubar outras oito peças, incluindo um colar de esmeraldas e diamantes que Napoleão Bonaparte deu à sua esposa, a imperatriz Maria Luísa. cs/cn (Lusa)