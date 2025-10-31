Fechamento do governo privará milhões de americanos de ajuda alimentar

Os Estados Unidos alcançarão, à meia-noite desta sexta-feira (31), o marco simbólico de um mês de paralisação do governo federal, o que, na prática, interromperá um programa público de assistência alimentar do qual dependem milhões de habitantes do país. Após mais de quatro semanas de paralisação, que deixou milhares de funcionários federais sem trabalho, interrompeu o tráfego aéreo e fechou vários parques nacionais, os efeitos do bloqueio começarão a se estender no sábado para setores mais amplos.

"A maioria das pessoas não percebeu nada até esta semana", declarou o congressista republicano Tom Emmer à Fox News na quinta-feira. "Graças ao [presidente] Donald Trump, que encontrou uma maneira de pagar nossas tropas este mês, o sofrimento foi adiado", disse ele, sem mencionar, no entanto, mais de um milhão de funcionários federais que não estão recebendo seus salários. "A partir desta semana, as coisas começam a se tornar muito reais", admitiu Emmer. A partir de sábado, o governo federal suspenderá os pagamentos ao programa de assistência alimentar Snap, que apoia mais de 42 milhões de americanos, segundo dados oficiais.

A secretária de Agricultura, Brooke Rollins, declarou que o programa está ficando sem fundos após um mês de paralisação do governo. Mais de vinte estados liderados por democratas processaram a administração Trump para obrigar o governo a usar fundos de emergência e continuar financiando o Snap. Espera-se que um juiz federal se pronuncie sobre o assunto nesta sexta-feira.

- Subsídios - No sábado, também serão publicados os novos custos do seguro de saúde para mais de 24 milhões de pessoas cobertas pelo programa federal "Obamacare". Devido ao fato de que os subsídios públicos para este programa expirarão no final do ano, é provável que seus custos disparem, destacou o KFF, um centro de estudos especializado em saúde.

Uma pessoa que pagava um custo médio de 888 dólares (4.780 reais) em 2025 teria que pagar 1.906 (10.260 reais) no próximo ano, segundo o KFF. De acordo com o Escritório de Orçamento do Congresso, quatro milhões de americanos poderiam perder toda a sua cobertura. A questão desses subsídios é o núcleo do confronto no Congresso entre republicanos e democratas, que não conseguem chegar a um acordo para a aprovação de um novo orçamento.