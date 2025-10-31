EUA: testar funcionamento do arsenal nuclear faz parte da segurança nacional, diz Vance

"O presidente fala por si mesmo. Temos um grande arsenal e os russos também. Os chineses também têm um grande arsenal. Algumas vezes você tem de testá-los para se ter certeza de que estão funcionando de maneira adequada", disse Vance nesta quinta-feira, 30, em coletiva na Casa Branca.

O vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, afirmou que testar o funcionamento adequado do arsenal nuclear americano faz parte dos testes do governo para averiguação desses armamentos.

"Faz parte importante da segurança nacional se ter certeza de que esse arsenal está funcionando", disse. "Precisamos ter certeza de que está funcionando de maneira apropriada e precisamos ter controle da situação", completou.

As declarações ocorrem após o presidente Donald Trump afirmar na quarta-feira, 29, que instruiu o Departamento de Defesa a retomar testes de armas nucleares. No fim de semana anterior, a Rússia anunciou o teste de um novo míssil de cruzeiro, com capacidade e propulsão nuclear.

Na coletiva, Vance voltou a exortar a necessidade do fim do "shutdown", a paralisação parcial das atividades do governo dos EUA, que teve início em 1º de outubro, após o Congresso não chegar a um acordo para aprovar uma solução provisória que financie a administração no curto prazo.

Ele ressaltou que faltam poucos votos de democratas "razoáveis" no Congresso para encerrar a "loucura" da paralisação das operações governamentais, o que possibilitaria o pagamento dos controladores do tráfego aéreo, dos agentes da Administração de Segurança de Transportes (TSA, na sigla em inglês), dos pilotos e de outros servidores. Esses trabalhadores estão sem remuneração durante o shutdown, causando atrasos e cancelamentos de voos.