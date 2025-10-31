EUA e Equador descartam instalar uma base militar em Galápagos

Washington e Quito descartaram a possibilidade de instalar uma base militar dos Estados Unidos nas ilhas equatorianas de Galápagos como parte de uma ofensiva contra o tráfico de drogas no Pacífico, afirmou o presidente equatoriano, Daniel Noboa, nesta sexta-feira (31).

"Baltra está descartado", disse o presidente, um dos principais aliados do governo Trump na região, referindo-se a uma pequena ilha do arquipélago.