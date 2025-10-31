Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Desemprego no Brasil se mantém no mínimo histórico, apesar das tarifas de Trump

Autor AFP
Tipo Notícia

O desemprego no Brasil se manteve em seu menor nível em 13 anos durante o trimestre entre julho e setembro, apesar das tarifas vigentes dos Estados Unidos, informou o IBGE nesta sexta-feira (31).

A taxa de desocupação para o período foi de 5,6%, o mesmo nível dos últimos dois trimestres móveis, afirmou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

Este é menor índice desde 2012, quando o IBGE adotou o seu atual método de cálculo.

O resultado marca uma estabilidade do mercado de trabalho, apesar das tarifas impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a vários produtos brasileiros, que entraram em vigor em 6 de agosto.

O efeito das sobretaxas teve, de fato, um impacto imediato nas exportações para os EUA, que caíram 20,3% em setembro em comparação ao mesmo mês em 2024, segundo dados oficiais. 

Segundo o IBGE, pouco mais de seis milhões de pessoas procuravam emprego no país, ou seja, cerca de 800.000 a menos do que há um ano.

O índice de desemprego situou-se em 6,4% no mesmo período de 2024.

