Conselho de Segurança da ONU restringe mandato de missão de paz na Colômbia

Sob pressão dos Estados Unidos, que se opõem fortemente às políticas do presidente colombiano, Gustavo Petro, o Conselho de Segurança da ONU restringiu nesta sexta-feira (31) o mandato de sua missão de manutenção da paz na Colômbia.

A resolução, aprovada com 12 votos a favor e duas abstenções (Estados Unidos e Rússia), estende o mandato da Missão de Verificação na Colômbia até 31 de outubro de 2026, mas o concentra em sua função principal de apoiar a verificação e o acompanhamento do acordo de paz de 2016.