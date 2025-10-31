Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Conselho de Segurança da ONU restringe mandato de missão de paz na Colômbia

Conselho de Segurança da ONU restringe mandato de missão de paz na Colômbia

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Sob pressão dos Estados Unidos, que se opõem fortemente às políticas do presidente colombiano, Gustavo Petro, o Conselho de Segurança da ONU restringiu nesta sexta-feira (31) o mandato de sua missão de manutenção da paz na Colômbia.

A resolução, aprovada com 12 votos a favor e duas abstenções (Estados Unidos e Rússia), estende o mandato da Missão de Verificação na Colômbia até 31 de outubro de 2026, mas o concentra em sua função principal de apoiar a verificação e o acompanhamento do acordo de paz de 2016.

Criada após o pacto entre a extinta guerrilha das Farc e o governo do então presidente e Prêmio Nobel da Paz Juan Manuel Santos, essa missão política da ONU supervisiona a implementação do que foi acordado, o que levou ao desarmamento de milhares de guerrilheiros.

dg/ad/am

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar