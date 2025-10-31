Conselho de Segurança da ONU apoia plano marroquino de autonomia do Saara Ocidental

Por iniciativa dos Estados Unidos, o Conselho de Segurança da ONU apoiou nesta sexta-feira (31) o plano de autonomia do Marrocos para o Saara Ocidental, considerando-o a solução mais viável para o território em disputa, apesar da oposição da Argélia. Colônia espanhola até 1975, o Saara Ocidental é amplamente controlado pelo Marrocos, mas as Nações Unidas o reconhecem como território não autônomo. A Frente Polisário, apoiada pela Argélia, reivindica a independência da região.

Até agora, o Conselho de Segurança havia instado o Marrocos, a Frente Polisário, a Argélia e a Mauritânia a retomar as negociações — suspensas desde 2019 — para alcançar uma solução política viável, duradoura e mutuamente aceitável. Mas nesta sexta-feira, o Conselho aprovou, por 11 votos e três abstenções, o plano apresentado por Rabat em 2007, que concede autonomia sob soberania marroquina a esse vasto território desértico, rico em fosfatos e em recursos pesqueiros. Dos 15 integrantes do Conselho, a Argélia se recusou a participar da votação do projeto de resolução, promovido pelos Estados Unidos sob a presidência de Donald Trump, responsável pelo tema no organismo das Nações Unidas. O texto destaca o "apoio manifestado por numerosos Estados membros" ao plano marroquino e considera que "uma verdadeira autonomia sob soberania marroquina poderia representar a solução mais viável" para o Saara Ocidental.