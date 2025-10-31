Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Conselho de Segurança da ONU apoia plano marroquino de autonomia do Saara Ocidental

Conselho de Segurança da ONU apoia plano marroquino de autonomia do Saara Ocidental

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Por iniciativa dos Estados Unidos, o Conselho de Segurança da ONU apoiou nesta sexta-feira (31) o plano de autonomia do Marrocos para o Saara Ocidental, considerando-o a solução mais viável para o território em disputa, apesar da oposição da Argélia.

Colônia espanhola até 1975, o Saara Ocidental é amplamente controlado pelo Marrocos, mas as Nações Unidas o reconhecem como território não autônomo. A Frente Polisário, apoiada pela Argélia, reivindica a independência da região.

Até agora, o Conselho de Segurança havia instado o Marrocos, a Frente Polisário, a Argélia e a Mauritânia a retomar as negociações — suspensas desde 2019 — para alcançar uma solução política viável, duradoura e mutuamente aceitável.

Mas nesta sexta-feira, o Conselho aprovou, por 11 votos e três abstenções, o plano apresentado por Rabat em 2007, que concede autonomia sob soberania marroquina a esse vasto território desértico, rico em fosfatos e em recursos pesqueiros.

Dos 15 integrantes do Conselho, a Argélia se recusou a participar da votação do projeto de resolução, promovido pelos Estados Unidos sob a presidência de Donald Trump, responsável pelo tema no organismo das Nações Unidas.

O texto destaca o "apoio manifestado por numerosos Estados membros" ao plano marroquino e considera que "uma verdadeira autonomia sob soberania marroquina poderia representar a solução mais viável" para o Saara Ocidental.

Nesse contexto, insta o secretário-geral da ONU, António Guterres, e seu enviado especial para o tema, Staffan de Mistura, a iniciar negociações "com base" nesse plano.

"Meu país não participou da votação. Com essa ausência, e com plena responsabilidade, a Argélia buscou demonstrar seu distanciamento de um texto que não reflete fiel nem suficientemente a doutrina da ONU sobre descolonização", declarou o embaixador argelino Amar Bendjama.

O ministro das Relações Exteriores da Frente Polisário, Mohamed Yeslem Beissat, declarou recentemente à AFP que o movimento independentista estaria disposto a aceitar esse plano apenas se a população saaraui o validasse por meio de um referendo.

abd/bpe/dg/ad/am

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

onu

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar