Café mais caro do mundo, produzido no Panamá, chega a Dubai

Com uma xícara a quase 1.000 dólares (5.380 reais, na cotação atual), um estabelecimento no extravagante emirado de Dubai agora oferece o café mais caro do mundo, feito com grãos panamenhos vendidos a preço de ouro. Localizado em um bairro industrial que virou ponto de referência para os amantes de café, o Julith Coffee planeja servir, a partir deste sábado (1º), "cerca de 400 xícaras" dessa preciosa bebida, contou à AFP um de seus fundadores, Serkan Sağsöz.

Desde a filtragem - realizada com um método que garante uma extração otimizada dos aromas - até a degustação, passando por descrições detalhadas, a experiência é vivida no salão ou na privacidade de um espaço reservado. A bebida, que custa 3.600 dirhams (980 dólares ou 5.270 reais), ou seja, cerca de 100 dólares por gole, revela sabores florais e frutados que evocam o chá. "Há notas florais brancas como o jasmim, sabores cítricos como laranja e tangerina e um toque de damasco e pêssego", descreve Sağsöz. "É como mel, delicado e doce", acrescenta este apaixonado por café, que dirigiu uma cafeteria por sete anos em seu país, a Turquia, antes de abrir o Julith nos Emirados Árabes Unidos em agosto.

Templo do luxo, o rico emirado de Dubai é conhecido por seus projetos megalomaníacos, desde a torre mais alta do mundo até hotéis luxuosos e ilhas artificiais. "Achamos que Dubai era o lugar ideal para este investimento", explica. - "É Dubai" -

Em setembro, o emirado já figurava no livro Guinness dos recordes pela xícara de café mais cara do mundo, oferecida pela cafeteria Roasters por 2.500 dirhams (680 dólares ou 3.660 reais). Este novo recorde gerou algumas reações, mas não chegou a causar grande surpresa em uma cidade acostumada aos milionários. "É realmente chocante, mas ao mesmo tempo é Dubai", diz Inès, uma residente que preferiu não se identificar.

"Para os ricos, é mais uma experiência da qual poderão se gabar", opina Maëva. Em comunicado, o estabelecimento afirma ter pago o preço mais alto já oferecido por um café em um leilão no Panamá. Vinte quilos desses preciosos grãos foram vendidos por cerca de 2,2 milhões de dirhams (604 mil dólares ou 3,2 milhões de reais), após uma "verdadeira batalha" em que foram apresentadas 549 ofertas.