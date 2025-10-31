Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Borussia Dortmund vence Augsburg e sobe na tabela do Alemão

Borussia Dortmund vence Augsburg e sobe na tabela do Alemão

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Com um gol do atacante Serhou Guirassy, o Borussia Dortmund venceu o Aubsburg fora de casa por 1 a 0 nesta sexta-feira (31), na abertura da 9ª rodada do Campeonato Alemão.

Em um jogo morno, o Dortmund contou com o faro de gol de Guirassy, que aproveitou bola mal afastada pela defesa do Augsburg para tirar o zero do placar aos 37 minutos e balançar a rede pela quinta vez nesta Bundesliga.

Graças à vitória, o time do técnico croata Kovac sobe provisoriamente para a vice-liderança com 20 pontos, quatro atrás do Bayern de Munique, que no sábado receberá o Bayern Leverkusen no grande duelo do fim de semana.

Atrás de Bayern e Dortmund, o RB Leipzig (3º, 19 pontos) recebe o Stuttgart (4º, 18 pontos) também no sábado.

Na próxima quarta-feira, o Borussia Dortmund visita o Manchester City em um compromisso difícil pela quarta rodada da Liga dos Campeões.

-- Jogos da 9ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação:

  

   - Sexta-feira:

   Augsburg - Borussia Dortmund        0 - 1

  

   - Sábado:

   (11h30) Union Berlin - Freiburg            

           St Pauli - B. Mönchengladbach      

           Heidenheim - Eintracht Frankfurt   

           RB Leipzig - Stuttgart             

           Mainz - Werder Bremen              

   (14h30) Bayern de Munique - Bayer Leverkusen

  

   - Domingo:

   (11h30) Colônia - Hamburgo                 

   (13h30) Wolfsburg - Hoffenheim             

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Bayern de Munique       24   8   8   0   0  30   4  26

    2. Borussia Dortmund       20   9   6   2   1  15   6   9

    3. RB Leipzig              19   8   6   1   1  16   9   7

    4. Stuttgart               18   8   6   0   2  13   7   6

    5. Bayer Leverkusen        17   8   5   2   1  18  11   7

    6. Eintracht Frankfurt     13   8   4   1   3  21  18   3

    7. Hoffenheim              13   8   4   1   3  15  13   2

    8. Colônia                 11   8   3   2   3  12  11   1

    9. Werder Bremen           11   8   3   2   3  12  16  -4

   10. Union Berlin            10   8   3   1   4  11  15  -4

   11. Freiburg                 9   8   2   3   3  11  13  -2

   12. Wolfsburg                8   8   2   2   4   9  13  -4

   13. Hamburgo                 8   8   2   2   4   7  11  -4

   14. St Pauli                 7   8   2   1   5   8  14  -6

   15. Augsburg                 7   9   2   1   6  12  21  -9

   16. Mainz                    4   8   1   1   6   9  16  -7

   17. Heidenheim               4   8   1   1   6   7  16  -9

   18. B. Mönchengladbach       3   8   0   3   5   6  18 -12

tba/dam/raa/cb/am

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar