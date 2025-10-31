Borussia Dortmund vence Augsburg e sobe na tabela do Alemão

Em um jogo morno, o Dortmund contou com o faro de gol de Guirassy, que aproveitou bola mal afastada pela defesa do Augsburg para tirar o zero do placar aos 37 minutos e balançar a rede pela quinta vez nesta Bundesliga.

Com um gol do atacante Serhou Guirassy, o Borussia Dortmund venceu o Aubsburg fora de casa por 1 a 0 nesta sexta-feira (31), na abertura da 9ª rodada do Campeonato Alemão.

Graças à vitória, o time do técnico croata Kovac sobe provisoriamente para a vice-liderança com 20 pontos, quatro atrás do Bayern de Munique, que no sábado receberá o Bayern Leverkusen no grande duelo do fim de semana.

Atrás de Bayern e Dortmund, o RB Leipzig (3º, 19 pontos) recebe o Stuttgart (4º, 18 pontos) também no sábado.

Na próxima quarta-feira, o Borussia Dortmund visita o Manchester City em um compromisso difícil pela quarta rodada da Liga dos Campeões.

-- Jogos da 9ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação: