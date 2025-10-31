Borussia Dortmund vence Augsburg e sobe na tabela do Alemão
Com um gol do atacante Serhou Guirassy, o Borussia Dortmund venceu o Aubsburg fora de casa por 1 a 0 nesta sexta-feira (31), na abertura da 9ª rodada do Campeonato Alemão.
Em um jogo morno, o Dortmund contou com o faro de gol de Guirassy, que aproveitou bola mal afastada pela defesa do Augsburg para tirar o zero do placar aos 37 minutos e balançar a rede pela quinta vez nesta Bundesliga.
Graças à vitória, o time do técnico croata Kovac sobe provisoriamente para a vice-liderança com 20 pontos, quatro atrás do Bayern de Munique, que no sábado receberá o Bayern Leverkusen no grande duelo do fim de semana.
Atrás de Bayern e Dortmund, o RB Leipzig (3º, 19 pontos) recebe o Stuttgart (4º, 18 pontos) também no sábado.
Na próxima quarta-feira, o Borussia Dortmund visita o Manchester City em um compromisso difícil pela quarta rodada da Liga dos Campeões.
-- Jogos da 9ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação:
- Sexta-feira:
Augsburg - Borussia Dortmund 0 - 1
- Sábado:
(11h30) Union Berlin - Freiburg
St Pauli - B. Mönchengladbach
Heidenheim - Eintracht Frankfurt
RB Leipzig - Stuttgart
Mainz - Werder Bremen
(14h30) Bayern de Munique - Bayer Leverkusen
- Domingo:
(11h30) Colônia - Hamburgo
(13h30) Wolfsburg - Hoffenheim
Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG
1. Bayern de Munique 24 8 8 0 0 30 4 26
2. Borussia Dortmund 20 9 6 2 1 15 6 9
3. RB Leipzig 19 8 6 1 1 16 9 7
4. Stuttgart 18 8 6 0 2 13 7 6
5. Bayer Leverkusen 17 8 5 2 1 18 11 7
6. Eintracht Frankfurt 13 8 4 1 3 21 18 3
7. Hoffenheim 13 8 4 1 3 15 13 2
8. Colônia 11 8 3 2 3 12 11 1
9. Werder Bremen 11 8 3 2 3 12 16 -4
10. Union Berlin 10 8 3 1 4 11 15 -4
11. Freiburg 9 8 2 3 3 11 13 -2
12. Wolfsburg 8 8 2 2 4 9 13 -4
13. Hamburgo 8 8 2 2 4 7 11 -4
14. St Pauli 7 8 2 1 5 8 14 -6
15. Augsburg 7 9 2 1 6 12 21 -9
16. Mainz 4 8 1 1 6 9 16 -7
17. Heidenheim 4 8 1 1 6 7 16 -9
18. B. Mönchengladbach 3 8 0 3 5 6 18 -12
