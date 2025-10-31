Barcelona voltará ao Camp Nou no dia 7 de novembro em treino aberto ao público

A atividade também servirá como um "teste técnico e operacional para verificar o funcionamento correto dos sistemas, pontos de acesso e diferentes aspectos das instalações, em meio ao processo de reabertura progressiva do estádio", escreveu o Barça em nota.

Mais de dois anos depois do início da reforma do Camp Nou, o Barcelona voltará ao seu estádio no dia 7 de novembro em um treino aberto ao público, anunciou o clube nesta sexta-feira (31).

O retorno ao Camp Nou, inicialmente previsto para novembro de 2024, foi adiado diversas vezes nos últimos meses devido a atrasos nas obras e a problemas com licenças junto às autoridades.

O preço dos ingressos para o treino será de 5 euros (cerca de R$ 30) para sócios e de 10 euros (R$ 60) para o público geral. O dinheiro arrecadado será revertido para o projeto "Pulseras Blaugranas', que trabalha em prol da saúde mental de crianças e adolescentes hospitalizados, explicou o clube.

A expectativa é de que 23 mil pessoas compareçam, enquanto a capacidade máxima atualmente autorizada pela prefeitura de Barcelona para o estádio é de 27 mil. Por esse motivo, o time catalão continua a mandar seus jogos no estádio de Montjuïc, aguardando o aumento da capacidade do Camp Nou para pelo menos 45 mil espectadores.

