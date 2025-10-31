AGENDA INTERNACIONAL AFP 7 DIAS
AGENDA INTERNACIONAL DE SÁBADO, 1 DE NOVEMBRO DE 2025 ATÉ SÁBADO, 8 DE NOVEMBRO DE 2025
A hora e a data dos eventos são expressas em horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.
(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas
(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas
SÁBADO, 1 DE NOVEMBRO DE 2025
Mundo
MUNDO - Dia dos Mortos - (até 3 de Novembro)
América
QUITO (Equador) - Campanha eleitoral para referendo sobre bases militares estrangeiras - (até 13)
(+) TONACATEPEQUE (El Salvador) - Salvadorenhos prestam homenagem à morte no festival La Calabiuza -
LIMA (Peru) - Católicos peruanos celebram a última procissão do Senhor dos Milagres - 11H00
BELÉM (Brasil) - Festival Global Citizen da Amazônia - 15H00
BUENOS AIRES (Argentina) - Comunidade LGBTQIA+ argentina celebra o Dia do Orgulho em Buenos Aires - 17H00
Europa
PARIS (França) - Discussão do Projeto de Lei de Finanças de 2026 na Assembleia Nacional - (até 3 de Novembro)
PARIS (França) - Processo de apelação Airbus e Air France no caso do acidente Rio-Paris de 2009 - (até 27 de Novembro)
Oriente Médio e África do Norte
DOHA (Catar) - Presidente colombiano Gustavo Petro visita Arábia Saudita, Catar e Egito - (até 4 de Novembro)
Ásia-Pacífico
GYEONGJU (Coreia do Sul) - Cúpula da APEC -
DOMINGO, 2 DE NOVEMBRO DE 2025
América
RIO DE JANEIRO (Brasil) - Zombie Walk no Brasil - 10H00
MÉXICO (México) - Desfile pelo Dia dos Mortos - 17H00
TERÇA-FEIRA, 4 DE NOVEMBRO DE 2025
América
NOVA YORK (Estados Unidos) - Eleição para prefeito da cidade de Nova York - 12H00
(+) LIMA (Peru) - Trabalhadores do setor de transportes no Peru convocam uma greve em protesto contra a insegurança -
RIO DE JANEIRO (Brasil) - Embraer: resultados do 3º trimestre - 10H00
WASHINGTON (Estados Unidos) - Balanço comercial de setembro - 11H30
QUARTA-FEIRA, 5 DE NOVEMBRO DE 2025
América
WASHINGTON (Estados Unidos) - Audiência da Suprema Corte dos EUA sobre as tarifas de Trump - 13H00
RIO DE JANEIRO (Brasil) - Cerimônia de premiação do Earthshot -
BRASÍLIA (Brasil) - Banco Central anuncia taxa de juros - 19H30
QUINTA-FEIRA, 6 DE NOVEMBRO DE 2025
América
(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - Cúpula EUA-Ásia Central -
(+) BUENOS AIRES (Argentina) - Começa o julgamento da ex-presidente Cristina Kirchner no caso "Cuadernos". -
(+) RIO DE JANEIRO (Brasil) - Petrobras: Resultados do 3º trimestre - 10H00
Europa
(+) ISTAMBUL (Turquia) - Retomada das negociações entre Paquistão e Afeganistão -
SEXTA-FEIRA, 7 DE NOVEMBRO DE 2025
América
(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - Visita do primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán e encontro com o presidente Donald Trump -
(+) BELÉM (Brasil) - Ministro do Desenvolvimento alemão, Radovan, na conferência climática COP30 no Brasil - (até 11)
WASHINGTON (Estados Unidos) - Taxa de desemprego - 11H30Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente