AGENDA INTERNACIONAL DE SÁBADO, 1 DE NOVEMBRO DE 2025 ATÉ SÁBADO, 8 DE NOVEMBRO DE 2025 A hora e a data dos eventos são expressas em horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas (*) Evento atualizado nas últimas 24 horas SÁBADO, 1 DE NOVEMBRO DE 2025 Mundo

MUNDO - Dia dos Mortos - (até 3 de Novembro) América QUITO (Equador) - Campanha eleitoral para referendo sobre bases militares estrangeiras - (até 13)

(+) TONACATEPEQUE (El Salvador) - Salvadorenhos prestam homenagem à morte no festival La Calabiuza - LIMA (Peru) - Católicos peruanos celebram a última procissão do Senhor dos Milagres - 11H00 BELÉM (Brasil) - Festival Global Citizen da Amazônia - 15H00

BUENOS AIRES (Argentina) - Comunidade LGBTQIA+ argentina celebra o Dia do Orgulho em Buenos Aires - 17H00 Europa PARIS (França) - Discussão do Projeto de Lei de Finanças de 2026 na Assembleia Nacional - (até 3 de Novembro)