Wall Street recua por peso de ações tecnológicas

AFP
Autor
AFP Autor
A Bolsa de Valores de Nova York fechou em baixa nesta quinta-feira (30), depois que os relatórios de lucros de várias gigantes da tecnologia e a perspectiva de um forte gasto no desenvolvimento da inteligência artificial diminuíram o otimismo dos investidores.

Nesse sentido, o índice Dow Jones caiu 0,23%, enquanto o tecnológico Nasdaq recuou 1,57% e o ampliado S&P 500 baixou 0,99%.

"A debilidade observada na Meta e na Microsoft serviu como um sinal para moderar um pouco o entusiasmo em torno da inteligência artificial", comentou à AFP Patrick O'Hare, do site de análise de mercado Briefing.com.

Os dois grupos publicaram na noite de quarta-feira resultados que não foram bem recebidos pelos investidores.

A Meta, proprietária de Facebook, Instagram e WhatsApp, foi a mais afetada, com uma queda de 11,33% de suas ações (US$ 666,47), o que representa mais de 200 bilhões de dólares (mais de R$ 1 trilhão) em perdas de capitalização de mercado. A Microsoft, por sua vez, caiu 2,92%, fechando em 525,76 dólares por ação.

"Não se trata em absoluto de um colapso do setor, [...] mas sim de um período de realização de lucros há muito esperado para um grupo [de ações] que experimentou um crescimento vertiginoso", indicou O'Hare.

As gigantes da tecnologia estão mergulhadas em uma corrida pela inteligência artificial, na qual estão dispostas a gastar somas cada vez mais elevadas, se aproximando dos 100 bilhões de dólares (R$ 538 bilhões).

O mercado "teme cada vez mais que seja necessário esperar um tempo antes que essas empresas vejam o retorno desses investimentos consideráveis", destacou Patrick O'Hare.

No plano comercial, os operadores do mercado não se mostraram particularmente entusiasmados com a reunião entre o presidente americano, Donald Trump, e seu par chinês, Xi Jinping.

