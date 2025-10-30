Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump diz que teve conversa 'agradável' com premiê canadense após disputa tarifária

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quinta-feira (30) que teve uma conversa "agradável" com o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, após o início de uma nova disputa tarifária entre os dois países.

O republicano anunciou na semana passada que aumentará em 10% as tarifas sobre os produtos do Canadá como retaliação a uma campanha publicitária da província de Ontário contra as tarifas americanas.

"Tivemos uma conversa muito agradável com ele", disse Trump aos jornalistas a bordo do avião presidencial Air Force One ao deixar a Coreia do Sul nesta quinta-feira, após uma reunião com o presidente chinês, Xi Jinping.

O presidente americano criticou o anúncio publicitário antiprotecionista que foi exibido em vários canais de televisão do Canadá e dos Estados Unidos, que utilizou o trecho de um discurso do falecido ex-presidente Ronald Reagan. 

O Canadá é o segundo maior parceiro comercial dos Estados Unidos, mas o retorno de Trump à Casa Branca em janeiro perturbou as relações entre os países vizinhos.

