Trump diz que teve conversa 'agradável' com premiê canadense após disputa tarifária

O republicano anunciou na semana passada que aumentará em 10% as tarifas sobre os produtos do Canadá como retaliação a uma campanha publicitária da província de Ontário contra as tarifas americanas.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quinta-feira (30) que teve uma conversa "agradável" com o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, após o início de uma nova disputa tarifária entre os dois países.

"Tivemos uma conversa muito agradável com ele", disse Trump aos jornalistas a bordo do avião presidencial Air Force One ao deixar a Coreia do Sul nesta quinta-feira, após uma reunião com o presidente chinês, Xi Jinping.

O presidente americano criticou o anúncio publicitário antiprotecionista que foi exibido em vários canais de televisão do Canadá e dos Estados Unidos, que utilizou o trecho de um discurso do falecido ex-presidente Ronald Reagan.

O Canadá é o segundo maior parceiro comercial dos Estados Unidos, mas o retorno de Trump à Casa Branca em janeiro perturbou as relações entre os países vizinhos.

aue/jm/tc/arm/mas/fp