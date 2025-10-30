Tráfego aéreo em Washington sofre paralisação temporária por falta de controladores

Segundo comunicado da FAA, os voos partindo de centros de controle como Atlanta, Nova York, Chicago e Houston estão sujeitos a atrasos médios de 90 minutos.

A Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA, na sigla em inglês) emitiu nesta quinta-feira, 30, uma suspensão temporária de decolagens (ground stop) para o Aeroporto Nacional Ronald Reagan, em Washington (DCA), devido à escassez de controladores de tráfego aéreo. A medida suspende temporariamente as partidas com destino ao aeroporto, afetando voos de diversas regiões do país.

O aviso, emitido por volta das 14h30 (de Brasília), indica que as restrições podem se estender até o início da madrugada de sexta-feira, dependendo das condições de pessoal.

Um aviso do Centro de Controle de Tráfego Aéreo (ATCSCC, na sigla em inglês) indica que a suspensão decorre de problemas de pessoal, e que a taxa de pousos e decolagens foi reduzida devido à falta de controladores. A probabilidade de extensão da medida é classificada como "média".

A FAA informou que todos os voos afetados receberão novos horários previstos de liberação para decolagem.