testes, prazos, capacidade: o que se sabe sobre testes nucleares nos EUA

Donald Trump desencadeou uma nova tempestade internacional com o anúncio de que os Estados Unidos retomarão os testes de armas nucleares. O presidente americano não forneceu mais informações sobre o assunto. Mais do que um anúncio, pareceu mais um aviso a seus pares da China, Xi Jinping, e da Rússia, Vladimir Putin.

Nem sequer se sabe se esses testes serão para avaliar armamentos capazes de transportar uma carga atômica — algo que os Estados Unidos já fazem — ou se incluirão explosões de armas nucleares, algo que neste século apenas a Coreia do Norte realizou. - O que disse Trump - Trump informou em uma publicação nas redes sociais que deu instruções ao Pentágono para "começar a testar armas nucleares em igualdade de condições" com a Rússia e a China. No entanto, não há confirmação de que nenhum desses países tenha realizado explosões atômicas recentemente, e o Departamento de Energia é o responsável pelo arsenal nuclear dos Estados Unidos, não o de Defesa.

"Parece que todos estão realizando testes nucleares (...) nós os interrompemos há muitos anos, mas, dado que outros estão fazendo, acho apropriado que nós também o façamos", disse ele depois a jornalistas a bordo do Air Force One. O republicano não especificou que tipo de testes nucleares ordenou. - Testes atuais dos Estados Unidos -

Os Estados Unidos realizaram o primeiro teste nuclear do mundo em julho de 1945. Pouco depois, lançaram sobre o Japão duas bombas atômicas ao final da Segunda Guerra Mundial. Desde então, até 1992, Washington realizou mais de mil testes de bombas atômicas. O Congresso aprovou naquele ano uma moratória sobre os testes nucleares subterrâneos, exceto se um Estado estrangeiro realizasse um — o que já ocorreu.

Antes dessa medida, Washington já havia proibido explosões nucleares na atmosfera, no espaço exterior e sob a água, como parte do Tratado de Proibição Parcial de Testes Nucleares, do qual é signatário desde 1963. Os Estados Unidos assinaram em 1996 o Tratado de Proibição Completa de Testes Nucleares, embora o Senado ainda não tenha ratificado o acordo. Washington garante a confiabilidade de seu arsenal por meio do chamado Programa de Gerenciamento de Estoques, que inclui "atividades científicas, desde modelagem e simulação até experimentos nucleares", segundo a Administração Nacional de Segurança Nuclear dos Estados Unidos (NNSA, na sigla em inglês).